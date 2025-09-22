Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Sept 2025 10:13 AM IST
    22 Sept 2025 10:13 AM IST

    'ഖുർആൻ ജീവിത ദർശനം' പ്രഭാഷണം

    ‘ഖുർആൻ ജീവിത ദർശനം’ പ്രഭാഷണം
    മ​നാ​മ: അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെൻറ​ർ മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ഖു​ർ​ആ​ൻ ജീ​വി​ത ദ​ർ​ശ​നം’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ദ്ധ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും ദാ​റു​ൽ ബ​യ്യി​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഉ​നൈ​സ്‌ പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി വി​ഷ​യ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ൽ​നി​ന്ന്‌ മാ​ന​വ​രാ​ശി​ക്ക്‌ ന​ൽ​ക​പ്പെ​ട്ട അ​മാ​ന​ത്താ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ക​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രി​ലേ​ക്ക്‌ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​ത്‌ ഓ​രോ വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ​യും ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണെ​ന്ന്‌ അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ദ്‌​ലി​യ​യി​ലെ അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ളം വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്‌ സൈ​ഫു​ല്ല ഖാ​സിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മൂ​സാ സു​ല്ല​മി, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്‌ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.ദ​അ് വ ​വ​കു​പ്പ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ഷാം കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ്‌ ക​ബീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഷീ​ർ മ​ദ​നി, സു​ഹൈ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൾ സ​ലാം ബേ​പ്പൂ​ർ, ആ​രി​ഫ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌, അ​ബ്ദു​ൾ ബാ​സി​ത്ത്‌ അ​നാ​ര​ത്ത്‌, യൂ​സു​ഫ്‌ കെ.​പി, ഇ​ക്ബാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌, മു​ബാ​റ​ക്‌ വി.​കെ, ആ​ദി​ൽ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌, ഫാ​റൂ​ഖ്‌ മാ​ട്ടൂ​ൽ, അ​നൂ​പ്‌ റ​ഹ്മാ​ൻ തി​രൂ​ർ, മാ​ഹി​ൻ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, അ​ബ്ദു​ല്ല കു​ഞ്ഞി, മോ​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Lecture on 'Quran's Philosophy of Life'
