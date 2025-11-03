Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്റൈനിലെ​...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:02 AM IST

    ബഹ്റൈനിലെ​ ഇസ്‌​ലാ​മി​ക പൈ​തൃ​കം’ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്റൈനിലെ​ ഇസ്‌​ലാ​മി​ക പൈ​തൃ​കം’ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പൈ​തൃ​കം’ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽനി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പൈ​തൃ​കം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ശൈ​ഖ ഹെ​സ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി വെ​സ്റ്റ്‌ റ​ഫ​യി​ലെ ഷൈ​ഖ ഹെ​സ്സ സെ​ന്റ​ർ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. മൂ​സാ സു​ല്ല​മി, സൈ​ഫു​ല്ല ഖാ​സിം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ന​ബി​യു​ടെ കാ​ലം ത​ന്നെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​നെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഹൃ​സ്വ ച​രി​ത്രം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്‌ തെ​രു​വ​ത്ത്‌, ബ​ഷീ​ർ മ​ദ​നി, മ​നാ​ഫ്‌ ക​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സീ​ഡി​യം അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചു. സു​ഹൈ​ൽ മേ​ല​ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ള്ള​ൻ​കോ​ത്ത്‌, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ന​സീ​ഫ്‌ ടി.​പി, റ​ഹി​സ്‌ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​യീ​സ്‌, ഒ.​പി ന​വാ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:islamicHeritageBahrain
    News Summary - Lecture on ‘Islamic Heritage in Bahrain’
    Similar News
    Next Story
    X