നിയമ ലംഘനം; കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബഹ്റൈനിൽ നാടുകടത്തിയത് 130 പേരെ

നിയമ ലംഘനം; കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബഹ്റൈനിൽ നാടുകടത്തിയത് 130 പേരെtext_fields
മനാമ: നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയ 130 പേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാടുകടത്തി ലേബർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (എൽ.എം.ആർ.എ). ബഹ്റൈനിൽ അനധികൃത തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എൽ.എം.ആർ.എ നടത്തിവരുന്ന പരിശോധന കാമ്പയിനിൽ പിടിയിലായവരെയാണ് നാടുകടത്തിയത്.
ആഗസ്റ്റ് മൂന്നിനും 9നുമിടയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 1,076 പരിശോധനകളും എൽ.എം.ആർ.എ നടത്തി. വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ 13 സംയുക്ത കാമ്പയിനുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 10 പേരെ നിയമനടപടികൾക്കായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി പരിശോധനകൾ കർശനമായി തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ www.Imra.gov.bh വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ, തവാസുൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയോ, 17506055 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും എൽ.എം.ആർ.എ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
