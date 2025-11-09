Begin typing your search above and press return to search.
    സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മേ​ഖ​ല​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം: ക​ര​ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും

    നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ക​ന​ത്ത പി​ഴ​യും ത​ട​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ
    സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മേ​ഖ​ല​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം: ക​ര​ട് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ല​ക്ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യും ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും ശി​ക്ഷ​യാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന ക​ർ​ശ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​ണ് ക​ര​ട് നി​യ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. 2025ലെ ​ഡി​ക്രി ന​മ്പ​ർ (60) മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ഴ്‌​സ​റി​ക​ൾ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​തി​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഓ​രോ ബ്രാ​ഞ്ചി​നും മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പു​തു​ക്കാ​വു​ന്ന ലൈ​സ​ൻ​സ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷ, ആ​രോ​ഗ്യം, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി, സാ​മ്പ​ത്തി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ടേ​ഴ്‌​സ്, പാ​ര​ന്റ്‌​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്കും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ട​ണം. പ​ഠ​ന​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ മ​ത​പ​ര​വും ദേ​ശീ​യ​വും അ​റ​ബ് ദേ​ശീ​യ​ത മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്ക​ണം. വി​ദേ​ശ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പോ​ലും അ​റ​ബി​ക്, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സോ​ഷ്യ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ്, സി​റ്റി​സ​ൺ​ഷി​പ്പ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നി​വ പ​ഠി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഭാ​വി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ഠ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ഫീ​സ് വ​ർ​ധ​ന​വി​ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. വാ​ർ​ഷി​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    കൂ​ടാ​തെ, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വി​ടാ​നും ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ത്ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ, ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ൽ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ശി​ക്ഷ​ക​ൾ. ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കു​ക, ക​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ഞ്ച​ന​യി​ലൂ​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വോ 1000 ദീ​നാ​ർ മു​ത​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടും കൂ​ടി​യോ ശി​ക്ഷ​യാ​യി ല​ഭി​ക്കാം.

    നി​ല​വി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മൊ​ത്തം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ പ​കു​തി​യോ​ളം പേ​ർ​ക്കും സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഇ​തൊ​രു അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി ത​ത്ത്വ​ത്തി​ൽ ബി​ല്ലി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

