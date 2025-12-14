Begin typing your search above and press return to search.
    വി​​ഭ​​ജ​​ന രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​നും ജ​​ന​​വി​​രു​​ദ്ധ ഭ​​ര​​ണ​​ത്തി​​നും എ​​തി​​രാ​​യ വി​​ധി -പ്ര​​വാ​​സി വെ​​ൽ​ഫെ​​യ​ർ

    വി​​ഭ​​ജ​​ന രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​ത്തി​​നും ജ​​ന​​വി​​രു​​ദ്ധ ഭ​​ര​​ണ​​ത്തി​​നും എ​​തി​​രാ​​യ വി​​ധി -പ്ര​​വാ​​സി വെ​​ൽ​ഫെ​​യ​ർ
    മ​​നാ​​മ: ത​​ദ്ദേ​​ശ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഫ​​ലം കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ വി​​ഭ​​ജ​​ന രാ​​ഷ്ട്രീ​​യം ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള സി.​​പി.​​എം ശ്ര​​മ​​ത്തി​​നും ജ​​ന​​വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​യ ഭ​​ര​​ണ​​ത്തി​​നും ജ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ൽ​​കി​​യ മ​​റു​​പ​​ടി​​യാ​​ണെ​​ന്ന് പ്ര​​വാ​​സി വെ​​ൽ​​ഫെ​​യ​​ർ പ​​റ​​ഞ്ഞു. തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ജ​​യി​​ക്കാ​​നാ​​യി ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​ടെ ഹി​​ന്ദു​​ത്വ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യം അ​​ഥ​​വാ മു​​സ്‍ലിം ഭീ​​തി സൃ​​ഷ്ടി​​ച്ച് ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷ വോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ സ​​മാ​​ഹ​​രി​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന ധ്രു​​വീ​​ക​​ര​​ണ ത​​ന്ത്രം ജ​​നം തി​​ര​​സ്ക​​രി​​ച്ചു. നു​​ണ​​യും വ​​ര്‍ഗീ​​യ​​ത​​യും പ​​റ​​യു​​ന്ന​​വ​​രെ ന​​വോ​​ത്ഥാ​​ന നാ​​യ​​ക​​ന്മാ​​രാ​​ക്കി​​ക്കൊ​​ണ്ട് ന​​ട​​ന്ന ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ​​ത്തി​​ന് പ്ര​​ബു​​ദ്ധ​​കേ​​ര​​ളം ന​​ല്‍കി​​യ ഷോ​​ക് ട്രീ​​റ്റ്മെൻറാ​​ണ് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഫ​​ലം.

    സി​​പി​​എം തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പു​​ക​​ളി​​ൽ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെ​​ക്കു​​ന്ന വ​​ർ​​ഗീ​​യ അ​​ജ​​ണ്ട​​ക​​ളു​​ടെ ഗു​​ണ​​ഭോ​​ക്താ​​വ് എ.​​കെ.​​ജി സെൻറ​​ർ അ​​ല്ല മാ​​രാ​​ർ​​ജി ഭ​​വ​​ൻ ആ​​ണെ​​ന്ന് സി.​​പി.​​എ​​മ്മി​​ലെ ന​​ന്മ​​യു​​ള്ള വി​​വേ​​ക​​മ​​തി​​ക​​ൾ എ​​ത്ര​​വേ​​ഗം തി​​രി​​ച്ച​​റി​​യു​​ന്നു​​വോ അ​​ത്ര​​യും സി.​​പി.​​എം എ​​ന്ന പാ​​ർ​​ട്ടി കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ബാ​​ക്കി​​യു​​ണ്ടാ​​കും.

    വെ​​ൽ​​ഫെ​​യ​​ർ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യെ ഭീ​​ക​​ര​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കാ​​ന്‍ കൃ​​ത്യ​​മാ​​യ അ​​ജ​​ണ്ട​​ക​​ളോ​​ടെ ഓ​​വ​​ര്‍ടൈം പ​​ണി​​യെ​​ടു​​ത്തു​​കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന ഇ​​ട​​തു​​പ​​ക്ഷ അ​​നു​​കൂ​​ലി​​ക​​ളാ​​യ മ​​ത പൗ​​രോ​​ഹി​​ത്യ ജ​​ല്‍പ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ അ​​ര്‍ഹി​​ക്കു​​ന്ന അ​​വ​​ജ്ഞ​​യോ​​ടെ ജ​​നം പു​​ച്ഛി​​ച്ച് ത​​ള്ളി എ​​ന്ന​​താ​​ണ് ഈ ​​റി​​സ​​ൽ​​ട്ടി​​ലെ ഏ​​റെ സ​​ന്തോ​​ഷ​​ക​​ര​​മാ​​യ മ​​റ്റൊ​​രു കാ​​ര്യം. നി​​ല​​വി​​ൽ ഉ​​ള്ള​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ൾ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ സീ​​റ്റു​​ക​​ളും വോ​​ട്ടു​​ക​​ളും സ്വ​​ന്ത​​മാ​​ക്കാ​​ന്‍ വെ​​ല്‍ഫെ​​യ​​ര്‍ പാ​​ര്‍ട്ടി​​ക്ക് സാ​​ധി​​ച്ച​​ത് പാ​​ർ​​ട്ടി​​ക്ക് ന​​ല്‍കു​​ന്ന ആ​​ത്മ​​വി​​ശ്വാ​​സം ചെ​​റു​​ത​​ല്ല എ​​ന്നും പ്ര​​വാ​​സി വെ​​ൽ​​ഫെ​​യ​​ർ കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു.

    News Summary - Law against divisive politics and anti-people governance - Expatriate Welfare
