Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    20 Nov 2025 2:13 PM IST
    Updated On
    20 Nov 2025 2:13 PM IST

    പാ​ക്ട് സം​രം​ഭ​ക ഗ്രൂ​പ്പി​ന്' (പി.​ഇ.​ജി) തു​ട​ക്കം

    പാ​ക്ട് സം​രം​ഭ​ക ഗ്രൂ​പ്പി​ന്' (പി.​ഇ.​ജി) തു​ട​ക്കം
    മ​നാ​മ: പാ​ല​ക്കാ​ട് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ തി​യ​റ്റ​ർ ‘പാ​ക്ട് സം​രം​ഭ​ക ഗ്രൂ​പ്’ (പി.​ഇ.​ജി) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​അ​മാ​ദ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സി.​ഇ.​ഒ​യും എം.​ഡി​യു​മാ​യ പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പാ​ല​ക്കാ​ട് ലോ​ക്സ​ഭാ എം.​പി വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ, മോ​ട്ടോ​ർ സി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും കാ​നൂ ഗ്രൂ​പ് ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​റു​മാ​യ വ​ലീ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം കാ​നൂ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ​ര​സ്പ​ര ബി​സി​ന​സ് വ​ള​ർ​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ‘ആ​വ​ശ്യം ആ​ൻ​ഡ് റ​ഫ​റ​ൽ’ രീ​തി​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി, അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ര​സ്പ​രം സം​വ​ദി​ക്കാ​നും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും ബി​സി​ന​സ് വ​ള​ർ​ത്താ​നും അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു തു​റ​ന്ന വേ​ദി​യാ​യാ​ണ് പി.​ഇ.​ജി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ആ​ദ്യ യോ​ഗം 2025 ന​വം​ബ​ർ 16ന് ​ജു​ഫൈ​റി​ലെ റാ​മി റോ​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​രു​പ​തോ​ളം സം​രം​ഭ​ക​രും അ​തി​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബി​സി​ന​സ് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. 2026 ജൂ​ൺ 30 വ​രെ പി.​ഇ.​ജി​യെ ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യെ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ന​സീ​ബ് കൊ​ല്ല​ത്ത് (പ്ര​സി.), പീ​താം​ബ​ര​ൻ നാ​യ​ർ (എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഹെ​ഡ്), സ​തീ​ഷ് ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ), സ​ജി​ൻ ഹെൻറി (അ​ഡ്വൈ​സ​റി ഹെ​ഡ്).

