Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightശ​മ്പ​ള സം​ര​ക്ഷ​ണ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 8:06 AM IST

    ശ​മ്പ​ള സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​തു​വ​രെ 70,800ൽ ​അ​ധി​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന​താ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ശ​മ്പ​ള സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വേ​ത​ന​സം​ര​ക്ഷ​ണ​പ​ദ്ധ​തി (ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​സ്) ആ​രം​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ 70,800ൽ ​അ​ധി​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന​താ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. എം.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ​ഹ​ക്കീം അ​ൽ ശ​നാ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. വേ​ത​ന പേ​മെ​ന്റു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ട്രാ​ക്കു​ചെ​യ്യാ​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഡാ​റ്റ ന​ൽ​കു​ന്ന ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​സി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21ന് ​നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് (സി.​ബി.​ബി), ബെ​നി​ഫി​റ്റ്, ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ബാ​ങ്കു​ക​ൾ, ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ പ​തി​പ്പ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പു​തി​യ പ​തി​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​വും കൃ​ത്യ​വു​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ശ​മ്പ​ള​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ സെ​ക്ട​റു​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലു​പ്പം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യും വേ​ർ​തി​രി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​തി​ന് ക​ഴി​യും.

    തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള തീ​യ​തി​ക​ളി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​രാ​റി​ൽ തീ​യ​തി നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി​ക​ളി​ലോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന​തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​സി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​ള​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​മ്പ​ള വി​ത​ര​ണം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്റെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ന​ട​ത്താ​വൂ. ഇ​തി​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ, പ്രീ​പെ​യ്ഡ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ത​ന​രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​സ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാം. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ആ​ദ്യ​പ​ടി​യാ​യി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ഒ​രു മാ​സം വ​രെ തി​രു​ത്ത​ൽ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തി​രു​ത്ത​ൽ സ​മ​യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും.

    ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലം​ഘ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും കേ​സ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യും. തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന, തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റാ​ണ് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ യൂ​നി​റ്റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Large participation in the salary protection scheme
    Similar News
    Next Story
    X