Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    21 Sept 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 9:53 AM IST

    ന​ട​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന് ലാ​ൽ​കെ​യേ​ഴ്‌​സി​ന്‍റെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം

    ന​ട​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന് ലാ​ൽ​കെ​യേ​ഴ്‌​സി​ന്‍റെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ ദാ​ദാ​സാ​ഹി​ബ് ഫാ​ൽ​ക്കെ പു​ര​സ്‌​കാ​രം നേ​ടി​യ ന​ട​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ 'ലാ​ൽ​കെ​യേ​ഴ്‌​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട അ​ഭി​ന​യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യെ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച ഫാ​ൽ​ക്കെ പു​ര​സ്കാ​രം മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്കും പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്കും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും വ​ലി​യ ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും ലാ​ൽ​കെ​യേ​ഴ്‌​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ലാ​ൽ​കെ​യേ​ഴ്‌​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജ​ഗ​ത് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ഫ്.​എം. ഫൈ​സ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജു ക​മ്പ്ര​ത്തു, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​രു​ൺ ജി ​നെ​യ്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഈ ​പു​ര​സ്കാ​ര നേ​ട്ടം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ഉ​ത്സ​വ പ്ര​തീ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​യും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:Mohanlallal carescongratulates
    News Summary - Lal Cares congratulates actor Mohanlal
