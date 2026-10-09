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ലാൽ കെയേഴ്സ് ബഹ്റൈൻ 'ജയിലർ 2' ഫാൻസ് ഷോ ടിക്കറ്റ് ഗോകുലം ഗോപാലന് കൈമാറിtext_fields
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News Summary - Lal Cares Bahrain hands over 'Jailer 2' fan show tickets to Gokulam Gopalan
മനാമ: ലാൽ കെയേഴ്സ് ബഹ്റൈൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'ജയിലർ 2' സിനിമയുടെ ഫാൻസ് ഷോ ടിക്കറ്റ് പ്രശസ്ത നിർമാതാവും ശ്രീ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ഗോകുലം ഗോപാലന് നൽകി. ഒക്ടോബർ 15-നാണ് ബഹ്റൈനിൽ ആരാധകർക്കായി പ്രത്യേക ഫാൻസ് ഷോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ചടങ്ങിൽ ലാൽ കെയേഴ്സ് ബഹ്റൈൻ പ്രസിഡന്റ് ഷൈജു കമ്പ്രത്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരുൺ ജി. നെയ്യാർ, ട്രെഷറർ അരുൺ തൈക്കാട്ടിൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കിരീടം ഉണ്ണി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഗോപേഷ്, അഖിൽ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
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