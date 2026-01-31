Begin typing your search above and press return to search.
    യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​മോ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​ത​യോ ഇല്ല; പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മല്ലാ​ത്ത ബ​ജ​റ്റ്

    യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​മോ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​ത​യോ ഇല്ല; പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മല്ലാ​ത്ത ബ​ജ​റ്റ്
    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച 2026-27 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റ് ഒ​രു​വി​ധ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​മോ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​ത​യോ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​യോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ബ​ജ​റ്റാ​ണ്. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ മു​മ്പി​ൽ​ക​ണ്ട് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ ബ​ജ​റ്റി​നെ മ​റ്റൊ​രു രീ​തി​യി​ലും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ല.

    10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഇ​തൊ​ന്നും ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല, ജ​ന​ത്തെ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം വി​ഡ്ഢി​ക​ളാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ എ​നി​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ത​മാ​ശ​യാ​യി തോ​ന്നു​ന്ന​ത് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​റും വി​ഡ്ഢി​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് പു​തി​യ ഒ​രു​പാ​ട് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് അ​ത് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ദ​ലി​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലു​ള്ള 19,000ല​ധി​കം ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ട ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് കൊ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    കേ​ന്ദ്ര ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഈ ​ബ​ജ​റ്റി​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് യു.​പി.​എ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഭ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കൊ​ടു​ത്ത​ത് 72,000 കോ​ടി​യു​ടെ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്തു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ ഗ​വ​ർ​മെ​ന്റ് മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തു​വ​രെ കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തി ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം കോ​ടി​യു​ടെ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മാ​ണ്. ഈ ​ബ​ജ​റ്റ് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ക​യും വി​ഡ്ഢി​ക​ളാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ബ​ജ​റ്റ് മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ബ​ഹു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ട മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രീ, ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം ഒ​രു കാ​ര്യം പ​റ​യു​ന്നു കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ വി​ചാ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ വി​ഡ്ഢി​ക​ൾ അ​ല്ല, ഇ​നി​യും നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​ത​യെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ല.

    News Summary - Lacks realism or credibility; impractical budget
