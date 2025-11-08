Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 1:40 PM IST

    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ; അറിഞ്ഞിരിക്കേണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ; അറിഞ്ഞിരിക്കേണം ഇക്കാര്യങ്ങൾ
    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നത് ഓരോ വിദേശ തൊഴിലാളിയും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല വഞ്ചനകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ അകപ്പെടുന്നത്. അടിസ്​ഥാനപരമായി തൊഴിലാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച പംക്തിയാണിത്. പ്രവാസികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും പംക്തിയിലൂടെ ലഭ്യമാകും. bahrain@gulfmadhyamam.net എന്ന വിലാസത്തിലോ 39203865 വാട്​സാപ്​ നമ്പറിലോ സംശയങ്ങൾ അയക്കാം. ഇ​വി​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​രു​ത്. വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ബ​ഹ്​​റൈ​നി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം.

    ബാ​ങ്കി​ൽ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​യാ​ൽ

    ? ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഒ​രു ബാ​ങ്കി​ലോ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലോ എ​നി​ക്ക് ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. എ​നി​ക്ക് രാ​ജ്യം വി​ട്ട് പോ​രേ​ണ്ടി വ​ന്നാ​ൽ, എ​ന്റെ പേ​രി​ൽ എ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഒ​രു ട്രാ​വ​ൽ ബാ​ൻ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സി​വി​ൽ കേ​സ് നി​ല​വി​ൽ വ​രി​ക? ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ന്നെ എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കും?

    മു​നീ​ർ

    • ബാ​ങ്കി​ലോ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലോ ഉ​ള്ള ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ താ​മ​സം വ​ന്നാ​ൽ അ​വ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി താ​ങ്ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ട്രാ​വ​ൽ ബാ​ൻ എ​ടു​ക്കും. സി​വി​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ കോ​ട​തി മു​ഖേ​ന അ​ല്ലാ​തെ ട്രാ​വ​ൽ ബാ​ൻ എ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ല. ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ആ​ണ് ട്രാ​വ​ൽ ബാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക. സി​വി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​വി​ടെ ഫൈ​ന​ൽ ജ​ഡ്ജ്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യു​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ.

    സി​വി​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​വി​ടെ ഫൈ​ന​ൽ ജ​ഡ്ജ്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. അ​വി​ടെ നി​ന്ന് കോ​ട​തി വി​ധി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​ത് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ട് ചെ​യ്യു​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ് ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വി​ടെ ഫൈ​ന​ൽ ജ​ഡ്ജ്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്നു​കി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​പോ​ൾ വ​ഴി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എക്സ്ട്ര​ഡി​ഷ​ൻ ട്രീ​റ്റി പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    വാ​ട​ക ക​രാ​ർ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യേ​ണ്ട രീ​തി

    ? ഞാ​ൻ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഫ്ലാ​റ്റി​ന്റെ വാ​ട​ക ക​രാ​ർ ലീ​സ് കാ​ല​യ​ള​വ് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വാ​ട​ക​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ എ​നി​ക്ക് മു​റി​ക്കാ​ൻ (Terminate) സാ​ധി​ക്കു​മോ? വാ​ട​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ, വാ​ട​ക ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഫോ​റം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഏ​താ​ണ്?

    വി​നോ​ദ്

    • ഇ​വി​ടെ ര​ണ്ട് രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വാ​ട​ക ക​രാ​റു​ണ്ട്. ഒ​ന്ന് ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വാ​ട​ക ക​രാ​ർ മ​റ്റൊ​ന്ന് നി​ശ്ചി​ത കാ​ലാ​വ​ധി ഇ​ല്ലാ​ത്ത വാ​ട​ക ക​രാ​ർ. നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വാ​ട​ക ക​രാ​ർ അ​തി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ടെ​ർ​മി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ല, ആ ​ക​രാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ തീ​രും. അ​പ്പോ​ൾ പ​റ്റു​മെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ ക​രാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാം. നി​ശ്ചി​ത കാ​ലാ​വ​ധി ഇ​ല്ലാ​ത്ത ക​രാ​ർ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി ടെ​ർ​മി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. വാ​ട​ക ക​രാ​റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന നോ​ട്ടീ​സ് അ​താ​യ​ത് ഒ​രു മാ​സം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 3 മാ​സം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ. നി​ശ്ചി​ത കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ള്ള വാ​ട​ക ക​രാ​റി​ൽ ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി ക​രാ​ർ റ​ദ്ദു​ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ ​നോ​ട്ടീ​സ് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ ആ ​ക​രാ​ർ പു​തു​ക്ക​ണം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ റ​ദ്ദു ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ന​ൽ​കു​ന്ന നോ​ട്ടീ​സ് എ​ന്നാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് വാ​ട​ക ക​രാ​ർ എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ വ​ള​രെ കൃ​ത്യ​മാ​യി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ വെ​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം.


    TAGS:gulf madhyamamLabor laws in BahrainExpatriates:gulf news malayalam
