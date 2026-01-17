Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 11:59 AM IST

    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ
    cancel

    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നത് ഓരോ വിദേശ തൊഴിലാളിയും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല വഞ്ചനകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ അകപ്പെടുന്നത്. അടിസ്​ഥാനപരമായി തൊഴിലാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച പംക്തിയാണിത്. പ്രവാസികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും പംക്തിയിലൂടെ ലഭ്യമാകും. bahrain@gulfmadhyamam.net എന്ന വിലാസത്തിലോ 39203865 വാട്​സാപ്​ നമ്പറിലോ സംശയങ്ങൾ അയക്കാം. ഇ​വി​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​രു​ത്. വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ബ​ഹ്​​റൈ​നി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം.

    ?എ​ന്റെ പേ​ര് നൗ​ഫ​ൽ. ഞാ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ട് 7 മാ​സം ആ​യി, ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഉ​ള്ള ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ കോ​ൾ​ഡ് സ്റ്റോ​ർ വി​സ​യാ​യി​രു​ന്നു. ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യും മാ​ന​സി​ക​മാ​യും എ​നി​ക്ക് പ​റ്റി​യ ജോ​ലി ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല​യെ​ന്ന കാ​ര്യം വി​സ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു, അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത് വി​സി​റ്റ് വി​സ​യി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ ചി​ല​വ് കൂ​ടു​ത​ലും ജോ​ലി മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്നും, CR വി​സ​യി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ ചി​ല​വ് കു​റ​വും ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​ല്ല എ​ങ്കി​ൽ ജോ​ലി മാ​റാം എ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​സ​യു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ പൈ​സ​യും, അ​താ​യ​ത് "220BD" എ​ന്നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു വ​ർ​ഷ മു​ഴു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്തി​ന് മു​മ്പ് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ഷ്ട​പ്ര​കാ​രം കാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്താ​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​മോ?

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യോ​ട് ചോ​ദി​ക്കാ​തെ വി​സ കാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്താ​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള എ​യ​ർ ടി​ക്ക​റ്റ് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ (മു​ത​ലാ​ളി) ന​ൽ​കേ​ണ്ട​താ​ണോ..? അ​തോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള എ​യ​ർ ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണോ..? കാ​ൻ​സ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള "5BD" തൊ​ഴി​ലാ​ളി തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യ്ക്ക് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ?

     ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റി​ൽ ഇ​വി​ടെ ജോ​ലി​ക്ക് വ​ന്ന​താ​ണ​ങ്കി​ൽ ആ ​ക​രാ​ർ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് മ​ുമ്പേ റ​ദ്ദ് ചെ​യ്താ​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ചോ​ദി​ക്കാ​നും ല​ഭി​ക്കാ​നും അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം എ​ത്ര മാ​സം ബാ​ക്കി​യു​ണ്ടോ അ​തി​ന്റെ ശ​മ്പ​ള​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​വാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള​ള​ത്. ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്കെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു മാ​ത്ര​മേ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. അ​ത്കൊ​ണ്ട് എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും സ​ഹി​തം ഒ​രു ബ​ഹ്റൈ​നി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ ക​ണ​ണം. തി​രി​കെ പോ​കു​വാ​നു​ള​ള ടി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ കാ​ര്യം തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ​റ​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള​ളൂ. തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ കാ​ര്യ​മൊ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. പ​ക്ഷേ എ​ൽ എം ​ആ​ർ എ ​നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​രു വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ആ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ തി​രി​കെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നാ​ട്ടി​ൽ വി​ടു​ന്ന​ത് തൊ​ഴി​ൽ ഉ​ട​മ​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്. അ​താ​യ​ത് തൊ​ഴി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ വേ​റെ തൊ​ഴി​ൽ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല​ങ്കി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​സ മാ​റി​യി​ല്ല​ങ്കി​ൽ, ആ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും തൊ​ഴി​ൽ ഉ​ട​മ തി​രി​കെ വി​ട​ണം. വി​സ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ എ​ല്ലാ ചി​ല​വു​ക​ളും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യാ​ണ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ക​യ്യി​ൽ നി​ന്നും ഒ​രു പൈ​സ പോ​ലും വാ​ങ്ങി​ക്കു​വാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.

    ?എ​ന്റെ പേ​ര് സ​ന്തോ​ഷ്‌ എ​ന്റെ അ​ർ​ബാ​ബ് മ​ര​ണ​പെ​ട്ട​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്നു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പാ​സ് വേ​ർ​ഡ്‌ ബ്ലോ​ക്ക്‌ ആ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​നി​ക്ക് വി​സ പു​തു​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്നി​ല്ല അ​ർ​ബാ​ബി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​ക്ക് മ​ക്ക​ൾ ഒ​പ്പി​ട്ട പോ​യ​ർ അ​റ്റോ​ണി കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു​വെ​ച്ച് എ​ന്റെ വി​സ അ​ടി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​മോ..‍ അ​ർ​ബാ​ബി​ന്റെ ഭാ​ര്യ നേ​രി​ട്ട് ഇം​റ​യി​ൽ പോ​ക​ണോ അ​ല്ലാ​തെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ വി​സ അ​ടി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​മോ...?

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ അ​ന​ന്ത​രാ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ (Legal heirs) ആ​ര​ല്ലാ​മാ​ണ​ന്നു​ള​ള രേ​ഖ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട​ങ്കി​ൽ, അ​ത് പ്ര​കാ​രം ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​റേ​റാ​ണി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട​ങ്കി​ൽ, ആ ​വ്യ​ക്തി​യു​ടെ എ​ൽ എം ​ആ എ ​യു​ടെ പാ​സ്​​വേ​ഡ് മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. എ​ൽ എം ​ആ എ ​പാ​സ്​​വേ​ഡ് മാ​റ്റി​യാ​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ വി​സ പു​തു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Labor laws in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X