Madhyamam
    Bahrain
    16 Feb 2026 9:36 AM IST
    16 Feb 2026 9:36 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മം

    സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും വി​ശ്ര​മ​വും അ​റി​യേ​ണ്ട​തെ​ല്ലാം
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മം
    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഉ​ദാ​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ സം​സ്കാ​ര​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ല​ന്ത​രീ​ക്ഷം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ജോ​ലി സ​മ​യ​ത്തെ​യും വി​ശ്ര​മ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ.

    സാ​ധാ​ര​ണ ജോ​ലി സ​മ​യം

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ജോ​ലി സ​മ​യം കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു ദി​വ​സം പ​ര​മാ​വ​ധി 10 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഒ​രാ​ളെ ജോ​ലി ചെ​യ്യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. വി​ശ്ര​മ​വേ​ള​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഒ​രു ദി​വ​സം 11 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ പാ​ടു​ള്ള​ത​ല്ല. ജോ​ലി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​ട​വി​ട്ട് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​പ​രി​ധി​യി​ൽ ഇ​ള​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, അ​വ​ർ ഒ​രു ദി​വ​സം 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തി​ൽ തു​ട​രാ​നും പാ​ടി​ല്ല.

    വി​ശ്ര​മ​വേ​ള​ക​ൾ

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ജോ​ലി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ശ്ര​മം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. ജോ​ലി തു​ട​ങ്ങി 6 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 30 മി​നി​റ്റ് വി​ശ്ര​മം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്ക​ണം. ഈ ​വി​ശ്ര​മ സ​മ​യം സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ ജോ​ലി സ​മ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​ല്ല. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, 8 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ജോ​ലി​യു​ള്ള ഒ​രാ​ൾ 30 മി​നി​റ്റ് വി​ശ്ര​മം കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്ത് ആ​കെ എ​ട്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

    പ്ര​തി​വാ​ര അ​വ​ധി

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​ധി ദി​വ​സം. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ദി​വ​സം അ​വ​ധി​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​രാ​ഴ്ച​യി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ശ്ര​മം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ​ക്കൊ​ണ്ട് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ട് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. മാ​സ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ര​ണ്ട് അ​വ​ധി​ക​ളെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്ക​ണം.

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ര​മീ​ക​ര​ണം

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി ഭാ​രം കു​റ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​സ്‍ലിം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ദി​നം 6 മ​ണി​ക്കൂ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ 36 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്താ​ൽ മ​തി​യാ​കും. മു​സ്‍ലിം ഇ​ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും ബാ​ധ​കം.

    ഓ​വ​ർ​ടൈം (അ​ധി​ക ജോ​ലി സ​മ​യം)

    സാ​ധാ​ര​ണ ജോ​ലി സ​മ​യ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ജോ​ലി ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രു​മ്പോ​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് അ​ധി​ക വേ​ത​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. പ​ക​ൽ സ​മ​യം (രാ​വി​ലെ 7 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7 വ​രെ) ഓ​വ​ർ​ടൈ​മി​ന് സാ​ധാ​ര​ണ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടൊ​പ്പം 25 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​ക​ണം. രാ​ത്രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7 മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 7 വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ത്തെ ജോ​ലി​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടൊ​പ്പം 50 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​ക​ണം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യോ മ​റ്റു പൊ​തു അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലോ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ 150 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക​മാ​യി ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി മ​റ്റൊ​രു ദി​വ​സം അ​വ​ധി ന​ൽ​കാ​നും വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. ഏ​ത് വേ​ണ​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാം.

    ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ അ​ധി​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​ജ​ന്‍റ് സാ​ധാ​ര​ണ തൊ​ഴി​ൽ സ​മ​യം തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും അ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഗാ​ർ​ഡ്, ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. അ​നു​ബ​ന്ധ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഇ​വ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ സ​മ​യം, വി​ശ്ര​മം, ഓ​വ​ർ​ടൈം എ​ന്നി​വ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാം. വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ചി​ല ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി ജോ​ലി സ​മ​യം നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. ഇ​ത് തൊ​ഴി​ലി​ന്‍റെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന നോ​ട്ടീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും കാ​ണാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്.

