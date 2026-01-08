Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    8 Jan 2026 10:11 AM IST
    Updated On
    8 Jan 2026 10:11 AM IST

    സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു; കു​വൈ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും

    സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു; കു​വൈ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും ജോ​ലി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത 36 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ കു​വൈ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക് കോ​ട​തി ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. വ​നി​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യെ​യും മ​റ്റൊ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​നും ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നാ​ല് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​തി​നു​മാ​ണ് ശി​ക്ഷ.

    കൂ​ടാ​തെ, സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി ഹ​ഷീ​ഷ് കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​തി​ന് 1000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും കോ​ട​തി ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ട​വ് കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ ഇ​വ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് സ്ഥി​ര​മാ​യി നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളോ​ട് സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കു​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

