Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകു​ടും​ബ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 10:40 AM IST

    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ 29ാത് ​ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ 29ാത് ​ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി​യു​ടെ 29ാത് ​വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ​വേ​ദി കി​ങ്ഡം ഓ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ 29ാത് ​വാ​ർ​ഷി​കം, ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഓ​റ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ഓ​റ ആ​ർ​ട്സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​നോ​ജ്‌ മ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ന് സം​ഘ​ട​യു​ടെ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നൗ​ഷാ​ദ് മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബോ​ബി പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പോ​സ്റ്റ​ർ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​ന ക​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജി​ത് ക​ണ്ണൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ ജി, ​ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യ മ​നോ​ജ്‌ പി​ലി​ക്കോ​ട്, ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ,ജോ​യി​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സ​ജി ചാ​ക്കോ, മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ത് ഷാ​ൻ, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​യി​ദ് ഹ​നി​ഫ്,ജ​ന​റ​ൽ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷാ​ജി പു​തു​ക്കു​ടി,മ​നു ആ​ർ, സു​നി​ൽ തോ​മ​സ്, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​യ സു​നീ​ഷ് എം.​എ​സ്,ബി​ബി​ൻ ഫി​ലി​പ്പ് മാ​ട​ത്തേ​ത്ത്, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജ​നു​വ​രി 22ന് ​ഓ​റ ആ​ർ​ട്സി​ൽ വെ​ച്ച് വൈ​കി​ട്ട് 7.00 മു​ത​ൽ വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ സെ​ലി​ബ്രേ​ഷ​നും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfPoster Released
    News Summary - Kudumba Souhridavedi's 29th Anniversary Poster Released
    Similar News
    Next Story
    X