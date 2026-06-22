കുടുംബ സൗഹൃദ വേദി പുതിയ ഭരണസമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

കുടുംബ സൗഹൃദ വേദി പുതിയ ഭരണസമിതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള പ്രമുഖ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയായ 'കുടുംബ സൗഹൃദ വേദി'യുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗവും പുതിയ വർഷത്തേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രൗഢിയോടെ നടന്നു. ജൂൺ 19 വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ ഡിലൈറ്റ്സ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഹാളിൽ ചേർന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് നൗഷാദ് മഞ്ഞപ്പാറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബോബി പുളിമൂട്ടിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. തുടർന്ന്, 2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2026 ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിലെ സംഘടനയുടെ വിപുലമായ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അവതരിപ്പിച്ചു. സംഘടന പ്രവാസ ലോകത്ത് നടത്തിവരുന്ന ജീവകാരുണ്യ-സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭാവി പരിപാടികളെക്കുറിച്ചും മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി അജിത് കണ്ണൂർ, ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് നൗഷാദ് മഞ്ഞപ്പാറ എന്നിവർ വിശദീകരിച്ചു.
വരും വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള (2026-2028) പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു. ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ കാട്ടുംതാഴെ മൊയ്ദീൻ വരണാധികാരിയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു. കുടുംബ സൗഹൃദ വേദിയുടെ സജീവ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പൊതുയോഗത്തിൽ 25 അംഗ പുതിയ ഭരണസമിതിയെ ഐകകണ്ഠ്യേന തെരഞ്ഞെടുത്തു.
പുതിയ ഭാരവാഹികൾ: മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി: അജിത് കണ്ണൂർ, ചെയർമാൻ: ഡി. കൃഷ്ണകുമാർ, പ്രസിഡന്റ്: നൗഷാദ് മഞ്ഞപ്പാറ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി: ബോബി പുളിമൂട്ടിൽ, ട്രഷറർ: ജി. മണിക്കുട്ടൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്: സുനിൽ ബാബു, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി: സജിത്ത് വെള്ളികുളങ്ങര, ജോയിന്റ് ട്രഷറർ: റെനിഷ് റെജി, മെമ്പർഷിപ്പ് സെക്രട്ടറി: ഹുസൈൻ വയനാട്, മെഡിക്കൽ കോഡിനേറ്റർ: ബിജോ തോമസ്, ചാരിറ്റി കൺവീനർ: സയിദ് ഹനിഫ്, നോർക്ക കോഡിനേറ്റർ: ജ്യോതിഷ് പണിക്കർ, സ്പോർട്സ് കോഡിനേറ്റർ: വിനോദ് അരൂർ
മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ: ജയേഷ് താന്നിക്കൽ, ജോബ് സെൽ കോർഡിനേറ്റർ: അജാസ് മഞ്ഞപ്പാറ, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർമാർ: സജി ചാക്കോ, ഷാജഹാൻ കരുവന്നൂർ, എന്റർടൈൻമെന്റ് സെക്രട്ടറി: സാബു പാലാ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ: അൻവർ നിലമ്പൂർ, ബിജു കൂരോപ്പട, സന്തോഷ് കുമാർ തലവിൽ, രാജീവൻ പുതുപ്പണം, സൂരജ് കെ.കെ, ബൈജു കെ.എസ്, അജിത് മണക്കാല.
പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ വരണാധികാരി കാട്ടുംതാഴെ മൊയ്ദീൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഘടനയുടെ സുഗമമായ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും യോഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ ട്രഷറർ ജി. മണിക്കുട്ടൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
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