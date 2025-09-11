Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 9:30 AM IST

    സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ ശ്രാ​വ​ണ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര​യും യു​വ​ഗാ​യ​ക​രും

    ‘ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങേ​ഴ്സ്’ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​നി​ശ ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 7.30ന്
    ​മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ നി​റ​പ്പൊ​ലി​മ നി​റ​യ്ക്കാ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ‘ശ്രാ​വ​ണം 2025’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യം പ​ക​രാ​ൻ പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര​യും യു​വ​ഗാ​യ​ക​രും എ​ത്തു​ന്നു.

    നി​ഷാ​ദ്, അ​നാ​മി​ക

    ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യു​മാ​ണ് സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി. പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​ത റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ​യാ​യ ‘ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​ർ സീ​സ​ൺ 9’ ലൂ​ടെ സം​ഗീ​ത ലോ​ക​ത്ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യൊ​രി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​നു​ശ്രീ, ന​ന്ദ, ബ​ൽ​റാം, ശ്രീ​രാ​ഗ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​നി​ശ ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 7.30 മ​ണി​ക്ക് സ​മാ​ജം ഡ​യ​മ​ണ്ട് ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. കെ.​എ​സ് ചി​ത്ര, മ​ധു ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, നി​ഷാ​ദ്, അ​നാ​മി​ക എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം 7.00നാ​ണ്.

    ഓ​ണ​പ്പൊ​ലി​മ​യി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞു​ചേ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കാ​തു​ക​ൾ​ക്ക് കു​ളി​ർ​മ​യേ​കാ​ൻ സം​ഗീ​ത​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​മ്പോ​ൾ, മെ​ല​ഡി​യു​ടെ ഇ​ന്ദ്ര​ജാ​ല​വും ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും താ​ളാ​ത്മ​ക ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ണ​ർ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഒ​രു സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ണ​പ്പൊ​ലി​മ​യി​ൽ, സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ മാ​ന്ത്രി​ക​ത കൂ​ടി​ചേ​രു​മ്പോ​ൾ, പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് അ​തൊ​രു അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ നി​മി​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​വി.​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗ്ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ലും അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ഗ്ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ, ശ്രാ​വ​ണം) 39291940.

    Gulf News Bahrain News Music programme Bahrain Keraliya Samajam
