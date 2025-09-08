Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​ആ​ർ....
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:53 AM IST

    കെ.​ആ​ർ. സു​നി​ലി​ന്‍റെ ‘വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ടും പോ​ക്ക​റ്റ​ടി​ക്കാ​രും’ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​ആ​ർ. സു​നി​ലി​ന്‍റെ ‘വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ടും പോ​ക്ക​റ്റ​ടി​ക്കാ​രും’ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബി.​എം.​സി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പ്ര​ശ​സ്ത തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും ഡോ​ക്യു​മെ​ന്‍റ​റി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റു​മാ​യ കെ.​ആ​ർ. സു​നി​ൽ എ​ഴു​തി​യ ‘വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ടും പോ​ക്ക​റ്റ​ടി​ക്കാ​രും’ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന​ക​ർ​മം പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.സാ​മൂ​ഹി​ക ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​ഹി​ത്യ​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന രം​ഗ​ത്തെ​യും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ശി​ഷ്ട ച​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് ഏ​വ​രെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsBook Publishedgulfnewsmalayalam
    News Summary - K.R. Sunil's book 'Velichkapadum Pokattadkarum' published
    Similar News
    Next Story
    X