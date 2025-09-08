കെ.ആർ. സുനിലിന്റെ ‘വെളിച്ചപ്പാടും പോക്കറ്റടിക്കാരും’ പുസ്തക പ്രകാശനംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ മലയാളി ബിസിനസ് ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബി.എം.സിയുടെ സഹകരണത്തോടെ പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തും ഡോക്യുമെന്ററി ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ കെ.ആർ. സുനിൽ എഴുതിയ ‘വെളിച്ചപ്പാടും പോക്കറ്റടിക്കാരും’ രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ പുസ്തക പ്രകാശനകർമം പ്രമുഖ സാമൂഹിക സേവന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനും പ്രവാസി മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ജി.സി.സി പ്രസിഡന്റുമായ ബഷീർ അമ്പലായിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത് സെപ്റ്റംബർ 12 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.30ന് പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും.സാമൂഹിക കലാ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യരംഗത്തെ പ്രമുഖരും ബിസിനസ് സ്ഥാപന രംഗത്തെയും ഒട്ടനവധിയാളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശിഷ്ട ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
