Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ച്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 10:03 AM IST

    ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ച് കെ.പി.എഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ച് കെ.പി.എഫ്
    cancel
    camera_alt

    കെ.​പി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം (കെ.​പി.​എ​ഫ്) മെം​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഗു​ദേ​ബി​യ പാ​പ്പി​ലോ​ൺ പാ​ർ​ട്ടി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​ധീ​ർ തി​രു​ന്നി​ല​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​പി.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ പ്ര​കാ​ശ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ മെ​മ​ന്‍റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹ​രീ​ഷ് പി.​കെ, ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജീ​ഷ് മാ​ടാ​യി എ​ന്നി​വ​രും കെ.​പി.​എ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രും ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ജോ​യ​ന്‍റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഞ്ജ​ലി സു​ജീ​ഷും ഷെ​റീ​ന ഖാ​ലി​ദി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​നു​ർ​ദേ​വ പ്ര​ജീ​ഷ് പ്രോ​ഗ്രാം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജി​ത്ത് സോ​മ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationsBahrain NewsKPFgulfnewsmalayalam
    News Summary - KPF organizes Onam celebrations
    Similar News
    Next Story
    X