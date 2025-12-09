Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 8:57 AM IST

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് കെ.​പി.​എ​ഫ്

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് കെ.​പി.​എ​ഫ്
    കെ.​പി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: 54ാമ​ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം (കെ.​പി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ) സ​ൽ​മാ​നി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ്‌ ബാ​ങ്കി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്തം ന​ൽ​കൂ ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കൂ എ​ന്ന ആ​പ്ത​വാ​ക്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കെ.​പി.​എ​ഫി​ന്റെ പ​ത്താ​മ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​ധീ​ർ തീ​രു​നി​ല​ത്ത്, ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​മാ​സ​ന്തോ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജി​ത്ത് സോ​മ​ൻ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജ്ന ഷ​നൂ​ബ്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ജ​മാ​ൽ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, കെ.​ടി സ​ലീം, യു.​കെ. ബാ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജി​ത്ത് വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചാ​രി​റ്റി വി​ങ്ങും, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രും ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മൂ​ന്നു മാ​സം​തോ​റും കെ.​പി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ര​ക്തം ന​ൽ​കി വ​രു​ന്നു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്തം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ കെ.​പി.​എ​ഫ് ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജി​ത്ത് വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര​യെ(+973 36270501) സ​മീ​പി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Blood Donation CampBahrain NewsKPFgulf news malayalam
    News Summary - KPF organizes blood donation camp
