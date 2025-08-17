കെ.പി.എഫ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രവാസി ഫോറം ( കെ.പി.എഫ് ബഹ്റൈൻ) സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൽമാനിയ സെൻട്രൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒമ്പതാമത് രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി. 125ൽ പരം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പിന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരുൺപ്രകാശ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
പ്രസിഡന്റ് സുധീർ തീരുനിലത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച, ചടങ്ങ് എം.പി ഡോ. ഹസ്സൻ ഈദ് റാഷിദ് ബുഖമ്മാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എം.പി കെ.പി.എഫിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും മുമ്പോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണയും അറിയിച്ചു. സൽമാനിയ ആശുപത്രിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സക്ന സയീദ് അൽ ഗനാമി പങ്കെടുത്തു. ര
ക്ഷാധികാരികളായ കെ.ടി. സലീം, യു.കെ. ബാലൻ, ട്രഷറർ സുജിത്ത് സോമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ച ചടങ്ങിന് ചാരിറ്റി വിങ് കൺവീനർ സജിത്ത് വെള്ളികുളങ്ങര നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. എക്സിക്യൂട്ടിവ് മെമ്പർമാരും വനിത വിങ്ങും ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
