Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 12:27 PM IST

    കെ.​പി.​എ​ഫ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​പി.​എ​ഫ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കെ.​പി.​എ​ഫ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം ( കെ.​പി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ) സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ൽ​മാ​നി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ്‌ ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ര​ക്‌​ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി. 125ൽ ​പ​രം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക്യാ​മ്പി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ​പ്ര​കാ​ശ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​ധീ​ർ തീ​രു​നി​ല​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച, ച​ട​ങ്ങ് എം.​പി ഡോ. ​ഹ​സ്സ​ൻ ഈ​ദ് റാ​ഷി​ദ് ബു​ഖ​മ്മാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എം.​പി കെ.​പി.​എ​ഫി​ന്റെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും മു​മ്പോ​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​നി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സ​ക്ന സ​യീ​ദ് അ​ൽ ഗ​നാ​മി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ര

    ​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ കെ.​ടി. സ​ലീം, യു.​കെ. ബാ​ല​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജി​ത്ത് സോ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ന് ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജി​ത്ത് വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെ​മ്പ​ർ​മാ​രും വ​നി​ത വി​ങ്ങും ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Blood Donation CampBahrain NewsKPF
