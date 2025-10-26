സൈക്ലത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ച് കെ.പി.എഫ് ലേഡീസ് വിങ്text_fields
മനാമ: കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രവാസി ഫോറം (കെ.പി.എഫ് ബഹ്റൈൻ) വനിതാ വിംഗിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ത്രീകളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ബോധവത്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൈക്ലത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു. ബഹ്റൈൻ പാർലമെൻറ് അംഗവും വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ, ദേശീയ സുരക്ഷാ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ ഡോ. ഹസ്സൻ ഈദ് റാഷിദ് ബുഖമ്മാസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. കെ.പി.എഫ് പ്രസിഡന്റ് സുധീർ തിരുന്നിലത്ത്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അരുൺ പ്രകാശ്, ട്രഷറർ സുജിത്ത് സോമൻ, രക്ഷാധികാരികളായ കെ.ടി. സലീം, ജമാൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി. കെ.പി.എഫ് ലേഡീസ് വിങ് കൺവീനർ സജ്ന ഷനൂബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജോയൻറ് കൺവീനർമാരായ ഷെറീന ഖാലിദ്, അഞ്ജലി സുജീഷ് എന്നിവർ പ്രോഗ്രാം നിയന്ത്രിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെംബർമാരും ചിൽഡ്രൻസ് വിങും പങ്കെടുത്തു.
ചടങ്ങിൽ ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് നടത്തിയ ഫ്ലാഷ് മോബ് ശ്രദ്ധേയമായി. അൽ ഹിലാൽ മെഡിക്കൽ സെൻറർ നൽകിയ ബ്രസ്റ്റ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ, മാമോഗ്രാം, കോമൺ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ് എന്നിവയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പണുകളും വിതരണം ചെയ്തു.
