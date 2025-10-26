Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസൈ​ക്ല​ത്തോ​ൺ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 1:51 PM IST

    സൈ​ക്ല​ത്തോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് കെ.​പി.​എ​ഫ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്

    text_fields
    bookmark_border
    സൈ​ക്ല​ത്തോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് കെ.​പി.​എ​ഫ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്
    cancel
    camera_alt

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​പി.​എ​ഫ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    സൈ​ക്ല​ത്തോ​ൺ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം (കെ.​പി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ) വ​നി​താ വിം​ഗി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ​ത്തി​ന്റെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സൈ​ക്ല​ത്തോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെൻറ് അം​ഗ​വും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ഹ​സ്സ​ൻ ഈ​ദ് റാ​ഷി​ദ് ബു​ഖ​മ്മാ​സ് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. കെ.​പി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​ധീ​ർ തി​രു​ന്നി​ല​ത്ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ പ്ര​കാ​ശ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജി​ത്ത് സോ​മ​ൻ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ കെ.​ടി. സ​ലീം, ജ​മാ​ൽ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. കെ.​പി.​എ​ഫ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജ്ന ഷ​നൂ​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജോ​യ​ൻ​റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഷെ​റീ​ന ഖാ​ലി​ദ്, അ​ഞ്ജ​ലി സു​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രും ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ ഫ്ലാ​ഷ് മോ​ബ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ ന​ൽ​കി​യ ബ്ര​സ്റ്റ് അ​ൾ​ട്രാ​സൗ​ണ്ട് സ്കാ​ൻ, മാ​മോ​ഗ്രാം, കോ​മ​ൺ ഹെ​ൽ​ത്ത് ചെ​ക്ക​പ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഡി​സ്കൗ​ണ്ട് കൂ​പ്പ​ണു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:women wingBahrain Newscyclothongulf news malayalam
    News Summary - KPF Ladies Wing organizes cyclothon
    Similar News
    Next Story
    X