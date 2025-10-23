Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 11:19 AM IST

    കെ.​പി.​എ​ഫ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് സൈ​ക്ല​ത്തോ​ൻ നാളെ

    കെ.​പി.​എ​ഫ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് സൈ​ക്ല​ത്തോ​ൻ നാളെ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം (കെ.​പി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ) വ​നി​ത വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൈ​ക്ല​ത്തോ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ​ത്തി​നെ​തി​രെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന സൈ​ക്ലി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.30ന് ​സി​ത്ര വാ​ക്ക് വേ ​ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​ധീ​ർ തി​രു​ന്നി​ല​ത്ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ പ്ര​കാ​ശ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജി​ത്ത് സോ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് എ​ല്ലാ​വി​ധ പി​ന്തു​ണ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​സ്തു​ത പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 39046663, 32017026, 39522103.

