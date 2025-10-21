Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:37 AM IST

    ‘ഒ​രു​കൈ' ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കെ.​പി.​എ​ഫ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്

    കെ.​പി.​എ​ഫ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​ടെ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം (കെ.​പി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ) ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു കൈ ​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ചെ​രു​പ്പു​ക​ൾ, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ലാ​യ​വ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യം. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ച്ച സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ്സം ചാ​രി​റ്റി സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു.

    കെ.​പി.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ പ്ര​കാ​ശ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷാ​ജി പു​തു​ക്കൂ​ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജി​ത്ത് സോ​മ​ൻ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജ്ന ഷ​നൂ​ബ്, ജോ​യ​ൻ​റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഞ്ജ​ലി സു​ജീ​ഷ്, ഷെ​റീ​ന ഖാ​ലി​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങും കെ.​പി.​എ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെ​മ്പേ​ഴ്സും ചേ​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ യോ​ഗ്യ​മാ​യ ക​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ.​പി.​എ​ഫ് ഇ​ത് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് അ​ൽ​ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് വേ​ർ​തി​രി​ച്ച വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ജീ​ൻ​സ് അ​വ​ന്യു ഗു​ദേ​ബി​യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്ക് കെ.​പി.​എ​ഫ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

