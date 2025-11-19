Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 2:06 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 2:06 PM IST

    ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ച് കെ.പി.എഫ് ചിൽഡ്രൻസ് വിങ്

    ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ച് കെ.പി.എഫ് ചിൽഡ്രൻസ് വിങ്
    കെ.​പി.​എ​ഫ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് ശിശുദിനാഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം (കെ.​പി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ) ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ശി​ശു​ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ള​ർ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സം​യു​ക്ത് എ​സ് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ത്ര റോ​ഷി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​വ​നി​ക് പി ​ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ​വി​ൻ ര​ന്തി​ഷ് ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ചു. അ​ഭി​ന​യ മി​ക​വ് കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ കു​ട്ടി സാ​റ എ​ന്ന സാ​റാ ലി​ജി​ൻ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ചാ​ച്ചാ​ജി​യെ പ​റ്റി​യു​ള്ള സ്കി​റ്റ്, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, ചാ​ച്ചാ​ജി​യു​ടെ തൊ​പ്പി നി​ർ​മാ​ണം, ആ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലും നി​ര​വ​ധി ചി​ൽ​ഡ്ര​സ് വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​റാ ലി​ജി​ൻ, ആ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് കോ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത ദി​വ്യാ ര​തീ​ഷ്, ശ്രു​തി ര​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​പി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​മാ സ​ന്തോ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജി​ത്ത് സോ​മ​ൻ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജ്ന ഷ​നൂ​ബ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന​ന്ദി​ത ക​മ​നീ​ഷ്, മി​ത്ര രോ​ഷി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി.

