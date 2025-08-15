Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:59 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന​വു​മാ​യി കെ.​പി.​എ​ഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന​വു​മാ​യി കെ.​പി.​എ​ഫ്
    cancel

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം (കെ.​പി. എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ) 79ാമ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മ​ണി മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30 വ​രെ സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​പ്ല​ക്സി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ‘ര​ക്തം ന​ൽ​കൂ ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കൂ’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി മൂ​ന്ന് മാ​സം കൂ​ടും​തോ​റും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ര​ക്തം ന​ൽ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ താ​ഴെ കാ​ണു​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​റെ സ​മീ​പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ധീ​ർ തി​രു​ന്നി​ല​ത്ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ പ്ര​കാ​ശ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജി​ത്ത് സോ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ജി​ത്ത് വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര (ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ) 3627050.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsindependence dayBahrain Newsblood donationKPF
    News Summary - KPF celebrates Indian Independence Day with blood donation
    Similar News
    Next Story
    X