Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 12:55 PM IST

    കെ.​പി.​എ​ഫ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് നാളെ

    കെ.​പി.​എ​ഫ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് നാളെ
    ​മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം (കെ.​പി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ) ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 5 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി​വ​രെ സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സ് ബ്ല​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ക്കു​ക. ര​ക്തം ന​ൽ​കൂ ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കൂ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി കെ.​പി.​എ​ഫ് മൂ​ന്ന് മാ​സം​തോ​റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ര​ക്തം ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​ധീ​ർ തി​രു​ന്നി​ല​ത്ത്, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​മ സ​ന്തോ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജി​ത്ത് സോ​മ​ൻ, ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജി​ത്ത് കു​ള​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ക്തം ന​ൽ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രും കൂ​ടു​ത​ൽ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും 36270501,39 170433, 39164624,33 156933 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    TAGS:Blood Donation CampBahrain NewsKPFgulf news malayalam
    News Summary - KPF blood donation camp tomorrow
