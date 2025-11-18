കെ.പി.എയുടെ 'പൊന്നോണം 2025'ന് സമാപനംtext_fields
മനാമ: കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (കെ.പി.എ) ഈവർഷത്തെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയായ 'കെ.പി.എ പൊന്നോണം 2025'ന് സമാപനം കുറിച്ചു. കെ.പി.എയുടെ പത്ത് ഏരിയകളിലായി നടന്ന ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി, മനാമ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ സിറ്റി ഹാളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയായിരുന്നു സമാപനം. കെ.പി.എ പ്രസിഡന്റ് അനോജ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ലോക കേരള സഭാംഗവും ബഹ്റൈൻ സാമൂഹികപ്രവർത്തകനുമായ സുബൈർ കണ്ണൂർ, ബഹ്റൈൻ കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ കൈപ്പമംഗലം എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി. കെ.പി.എ രക്ഷാധികാരിയും സാമൂഹികപ്രവർത്തകനുമായ കെ. ചന്ദ്രബോസ്, സാമൂഹികപ്രവർത്തകൻ അമൽദേവ് എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിരുന്നു. മനാമ ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നാസറുദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ട്രഷറർ അരുൺ പ്രസാദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
കെ.പി.എ പൊന്നോണം 2025 മനാമ ഏരിയ പ്രോഗ്രാം കോഡിനേറ്റർ സുമി ഷമീർ ആമുഖ പ്രസംഗം നടത്തി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് പ്രബുദ്ധൻ, ട്രഷറർ മനോജ് ജമാൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കോയിവിള മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്, സെക്രട്ടറിമാരായ അനിൽകുമാർ, രജീഷ് പട്ടാഴി, അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ കൃഷ്ണകുമാർ, മനാമ ഏരിയ കോഓഡിനേറ്റർ ഷമീർ സലിം, ഏരിയ ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി സുധീർ സുലൈമാൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി അജയ് അലക്സ് നന്ദി പറഞ്ഞു. സെൻട്രൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പ്രവാസശ്രീ അംഗങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register