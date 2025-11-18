Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 2:20 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 2:20 PM IST

    കെ.​പി.​എ​യു​ടെ 'പൊ​ന്നോ​ണം 2025'ന് ​സ​മാ​പ​നം

    കെ.​പി.​എ​യു​ടെ പൊ​ന്നോ​ണം 2025ന് ​സ​മാ​പ​നം
    കെ.​പി.​എ 'പൊ​ന്നോ​ണം 2025' സ​മാ​പ​ന​പ​രി​പാ​ടി

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​പി.​എ) ഈ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ 'കെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം 2025'ന് ​സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ചു. കെ.​പി.​എ​യു​ടെ പ​ത്ത് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, മ​നാ​മ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കെ ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​മാ​പ​നം. കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. കെ.​പി.​എ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ കെ. ​ച​ന്ദ്ര​ബോ​സ്, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​മ​ൽ​ദേ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. മ​നാ​മ ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​റു​ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​രു​ൺ പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം 2025 മ​നാ​മ ഏ​രി​യ പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​മി ഷ​മീ​ർ ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, മ​നാ​മ ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷ​മീ​ർ സ​ലിം, ഏ​രി​യ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ധീ​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജ​യ് അ​ല​ക്സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

