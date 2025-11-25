കെ.പി.എ ഓൺലൈൻ കൈയെഴുത്തു മാസിക ‘എഴുത്താണി’യുടെ കവർ പേജ് പ്രകാശനംtext_fields
മനാമ: കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കല-സാഹിത്യ വിഭാഗം സൃഷ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഓൺലൈൻ കൈയെഴുത്തു മാസികയുടെ കവർ പേജ് പ്രകാശനം നടന്നു.
പ്രവാസി ശ്രീ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽവെച്ച് മാസികയുടെ ആദ്യ ലക്കത്തിന്റെ കവർ പേജ് സൃഷ്ടി ജനറൽ കൺവീനർ ജഗത് കൃഷ്ണകുമാർ കെ.പി.എ പ്രസിഡന്റ് അനോജ് മാസ്റ്ററിന് കൈമാറി. വിശിഷ്ട വ്യക്തികളായ ദീപ ജയചന്ദ്രൻ, പ്രദീപ് പുറവങ്കര, മോഹിനി തോമസ്, ആർ.ജെ. ബോബി, ബിജു മലയിൽ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രകാശനം. സൃഷ്ടി സാഹിത്യവിഭാഗം കൺവീനർ വിനു ക്രിസ്റ്റി, കെ.പി.എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് പ്രബുദ്ധൻ, ട്രഷറർ മനോജ് ജമാൽ, സെക്രട്ടറിമാരായ അനിൽകുമാർ, രജീഷ് പട്ടാഴി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കോയിവിള മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്, അസിസ്റ്റന്റ് ട്രഷറർ കൃഷ്ണകുമാർ, പ്രവാസിശ്രീ ചെയർപേഴ്സൻ അഡ്വ. പ്രദീപ അനിൽ, വൈസ് ചെയർ പേഴ്സന്മാരായ അഞ്ജലി രാജ്, ഷാമില ഇസ്മായിൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
