Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    25 Nov 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 10:20 AM IST

    കെ.​പി.​എ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു മാ​സി​ക ‘എ​ഴു​ത്താ​ണി’​യു​ടെ ക​വ​ർ പേ​ജ് പ്ര​കാ​ശ​നം

    കെ.​പി.​എ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു മാ​സി​ക ‘എ​ഴു​ത്താ​ണി’​യു​ടെ ക​വ​ർ പേ​ജ് പ്ര​കാ​ശ​നം
     ‘എ​ഴു​ത്താ​ണി’​യു​ടെ ക​വ​ർ പേ​ജ് പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ല-​സാ​ഹി​ത്യ വി​ഭാ​ഗം സൃ​ഷ്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു മാ​സി​ക​യു​ടെ ക​വ​ർ പേ​ജ് പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​വെ​ച്ച് മാ​സി​ക​യു​ടെ ആ​ദ്യ ല​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ക​വ​ർ പേ​ജ് സൃ​ഷ്ടി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​ഗ​ത് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​റി​ന് കൈ​മാ​റി. വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളാ​യ ദീ​പ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര, മോ​ഹി​നി തോ​മ​സ്, ആ​ർ.​ജെ. ബോ​ബി, ബി​ജു മ​ല​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​കാ​ശ​നം. സൃ​ഷ്ടി സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​നു ക്രി​സ്റ്റി, കെ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, പ്ര​വാ​സി​ശ്രീ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ അ​ഡ്വ. പ്ര​ദീ​പ അ​നി​ൽ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ പേ​ഴ്സ​ന്മാ​രാ​യ അ​ഞ്ജ​ലി രാ​ജ്, ഷാ​മി​ല ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

