Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 1:19 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 1:19 PM IST

    കെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം 2025ന് ​സ​മാ​പ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​പി.​എ പൊ​ന്നോ​ണം 2025ന് ​സ​മാ​പ​നം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​പി.​എ മ​നാ​മ ഏ​രി​യ പൊ​ന്നോ​ണം 2025ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 10 ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പൊ​ന്നോ​ണം 2025 പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​മാ​പ​നം മ​നാ​മ ഏ​രി​യ​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട് കൂ​ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യും കെ.​പി.​എ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ. ​ച​ന്ദ്ര​ബോ​സ്, അ​മ​ൽ​ദേ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​നാ​മ ഏ​രി​യ പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​മി ഷ​മീ​ർ ആ​മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    മ​നാ​മ ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​നു ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​രു​ൺ പ്ര​സാ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.കെ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, കെ.​പി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ഷ​മീ​ർ സ​ലിം, സു​ധീ​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജ​യ് അ​ല​ക്സ് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kpaonam celebrationBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - KPA Ponnoonam to end in 2025
    Similar News
    Next Story
    X