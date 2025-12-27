Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:24 AM IST

    കെ.പി.എ മുഹറഖ് ഏരിയ മധുരവിതരണം

    കെ.പി.എ മുഹറഖ് ഏരിയ മധുരവിതരണം
    കെ.​പി.​എ മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ മ​ധു​ര​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഹി​ദ്ദ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വി​വി​ധ ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ മ​ധു​ര​വി​ത​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ടു​ക​യും സ​ഹ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത​ലും ഐ​ക്യ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി, കെ.​പി.​എ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​യി മാ​റി.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് കെ.​പി.​എ മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷാ​ഹി​ൻ മ​ഞ്ഞ​പ്പാ​റ, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​നീ​ർ, ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​ഫീ​ഖ് എ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ട്ടി, ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജൂ​ബ്, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ജി അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കെ.​പി.​എ പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    Girl in a jacket

    TAGS:Bahrain NewsMuharraqgulf news malayalam
    News Summary - KPA Muharraq Area Sweets Distribution
