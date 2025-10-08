Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.പി.എ ഹമദ് ടൗൺ ഏരിയ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    onam celebration
     കെ.​പി.​എ ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​പി.​എ) ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കാ​ൾ​ട്ട​ൺ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​പി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നും കെ.​പി.​എ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് ന​ട​രാ​ജ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് കേ​ര​ള ബ​ഹ്​ൈ​റ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​ടി. സ​ലിം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബി​ല്ലാ​വാ​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    കെ.​പി.​എ ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ്യോ​തി പ്ര​മോ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഫി പ​ര​വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, സ്ഥാ​പ​ക ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ഗ​ത് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നി​ത അ​ജി​ത്, സീ​നി​യ​ർ അം​ഗം അ​ജി​കു​മാ​ർ സ​ർ​വാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ജേ​ഷ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും കെ.​പി.​എ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടേ​കി.

    TAGS:onam celebrationsBahrainKPA Hamad Town
    News Summary - KPA Hamad Town Area organized Onam celebrations
