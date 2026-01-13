Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 10:34 AM IST

    കെ.പി.എ എജുക്കേഷൻ എക്സലൻസ് 2025 അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചു

    കെ.പി.എ എജുക്കേഷൻ എക്സലൻസ് 2025 അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചു
    കെ.​പി.​എ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടു​ന്ന കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​ല്ലാ വ​ര്‍ഷ​വും ന​ല്‍കി​വ​രു​ന്ന കെ.​പി.​എ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലും, കേ​ര​ള​ത്തി​ലും പ​ഠി​ച്ച 32 കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് 2025ലെ ​കെ.​പി.​എ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ​ഠി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ടും, നാ​ട്ടി​ൽ പ​ഠി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ പാ​ല​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​വെ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് വി​ശി​ഷ്ടാ​ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ ജേ​താ​വ് കെ.​ജി ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൾ ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​പി.​എ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും, കെ.​പി.​എ ട്രെ​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. അ​വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. കെ.പി.എ വൈ.പ്രസിഡന്റ് കോയിവിള മുഹമ്മദ് , സെക്രട്ടറി റെജീഷ് പട്ടാഴി, അസി. ട്രെഷറർ കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ചിൽഡ്രൻസ് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളായ കുമാരി നിവേദ്യ വിനോദ് , കുമാരി ജെസീക്ക പ്രിൻസ് എന്നിവര്‍ ചടങ്ങുകള്‍ നിയന്ത്രിച്ചു.

    അവാർഡ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ പി എ ചിൽഡ്രൻസ് വിംഗ് കൺവീനർ നിസാർ കൊല്ലം , കെ പി എ സൃഷ്ടി ജനറൽ കൺവീനർ ജഗത് കൃഷ്ണകുമാർ, സൃഷ്ടി സാഹിത്യ വിഭാഗം കൺവീനർ വിനു ക്രിസ്റ്റി, ചിൽഡ്രൻസ് കോഡിനേറ്റർമാരായ ജോസ് മങ്ങാട്', അനൂപ് തങ്കച്ചൻ, വോളണ്ടിയർ കോഡിനേറ്റർ മാരായ മജു വര്ഗീസ്, ബിജു ആർ പിള്ള , പ്രവാസശ്രീ കോഡിനേറ്റർ രഞ്ജിത് ആർ പിള്ള , ചിൽഡ്രൻസ് പാർലമെന്റ് മെംബേർസ്, പ്രവാസി ശ്രീ ഭാരവാഹികൾ , യൂണിറ്റ് ഹെഡുകൾ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി

    TAGS:awardsexcellenceKPA Educationpresented
    News Summary - KPA Education Excellence 2025 Awards presented
