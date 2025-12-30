Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകെ.​പി.​എ ക്രി​സ്മ​സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:13 AM IST

    കെ.​പി.​എ ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ളു​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​പി.​എ ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ളു​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കെ.പി.എ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിസ്മസ് കരോൾ സമാപന ചടങ്ങ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് ആ​ഴ്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ക്രി​സ്മ​മ​സ് ക​രോ​ൾ ഗൃ​ഹ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു. കെ.​പി.​എ ക്രി​സ്മ​സ് രാ​വ് 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കെ.​പി.​എ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ക​രോ​ൾ സം​ഘ​ത്തെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സ​ൽ​മാ​നി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ലൈ​റ്റ്സ് ഹാ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യി ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത ക​ലാ​കാ​ര​നും ലൈ​വ് എ​ഫ്.​എം ആ​ർ.​ജെ​യു​മാ​യ ഷി​ബു മ​ല​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി സി.​എ​സ്.​ഐ പാ​രി​ഷ്, സ​ഗാ​യ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ​ദ​ർ മാ​ത്യൂ​സ് ഡേ​വി​ഡ് ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. കെ.​പി.​എ ക​രോ​ൾ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​സ് മാ​ങ്ങാ​ട് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, കെ.​പി.​എ ക​രോ​ൾ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ര​ഞ്ജി​ത് ആ​ർ. പി​ള്ള, മ​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, ലി​നീ​ഷ് പി. ​ആ​ചാ​രി, അ​നൂ​പ് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ളും കെ.​പി.​എ ക​രോ​ൾ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു ആ​ർ. പി​ള്ള ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​രോ​ൾ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ത്തോ​ട് കൂ​ടി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​എ ക​രോ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കെ.​പി.​എ സിം​ഫ​ണീ ടീ​മി​ന്റെ ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും കെ.​പി.​എ ക്രി​സ്മ​സ് രാ​വ് മി​ക​വു​റ്റ​താ​ക്കി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​പി.​എ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​യൂ​നി​റ്റ് ഹെ​ഡു​ക​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:christmas carolgulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - KPA Christmas Carols concluded
    Similar News
    Next Story
    X