    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 9:18 AM IST

    കെ.പി.എ ചില്‍ഡ്രന്‍സ് വിങ് ഏകദിന സമ്മര്‍ ക്യാമ്പ്

    കെ.പി.എ ചില്‍ഡ്രന്‍സ് വിങ് ഏകദിന സമ്മര്‍ ക്യാമ്പ്
     കെ.​പി.​എ ചി​ല്‍ഡ്ര​ന്‍സ് വി​ങ്ങി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ക​ദി​ന സ​മ്മ​ര്‍ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്  

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ (കെ.​പി.​എ) ചി​ല്‍ഡ്ര​ന്‍സ് വി​ങ്ങി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഏ​ക​ദി​ന സ​മ്മ​ര്‍ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ല്‍മാ​ബാ​ദ് അ​ല്‍ ഹി​ലാ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ള​റി​ങ്, ക്രാ​ഫ്റ്റ്, വി​നോ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍, ക്വി​സ്, സൂം​ബ ഡാ​ന്‍സ്, സ്പെ​ല്ലി​ങ് മ​ത്സ​രം, സൃ​ഷ്ടി​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത സ​ദ​സ്സ്, കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി പേ​ര​ന്‍റി​ങ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി വി​നോ​ദ​വും വി​ജ്ഞാ​ന​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക്യാ​മ്പ് കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് വേ​റി​ട്ട​യ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    ക്യാ​മ്പി​ല്‍ വി​നു ക്രി​സ്റ്റി, അ​ഞ്ജ​ലി രാ​ജ്, മ​സീ​റ ന​ജാ​ഹ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ വി​വി​ദ സെ​ഷ​നു​ക​ള്‍ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. വൈ​കീ​ട്ട് ചി​ല്‍ഡ്ര​ന്‍സ് വി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ജോ​സ് മ​ങ്ങാ​ടി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചി​ല്‍ഡ്ര​ന്‍സ് പാ​ര്‍ല​മെ​ന്‍റ് സ്പീ​ക്ക​ര്‍ രെ​മി​ഷ സ്വാ​ഗ​തം ന​ട​ത്തി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ചി​ല്‍ഡ്ര​ന്‍സ് വി​ങ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ നി​സാ​ര്‍ കൊ​ല്ലം ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ പ്ര​തീ​പ് പ​ത്തേ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത്‌ പ്ര​ബു​ദ്ധ​ന്‍, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ മ​നോ​ജ്‌ ജ​മാ​ല്‍, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ അ​നൂ​പ്‌ ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍മാ​ര്‍ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും ബെ​സ്റ്റ് ക്യാ​മ്പ് പെ​ര്‍ഫോ​മ​ര്‍ക്ക് അ​ല്‍ ഹി​ലാ​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ സൗ​ജ​ന്യ ഡെ​ന്റ​ല്‍ ക്ലീ​നി​ങ് വൗ​ച്ച​റും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ ക​ണ്ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന വൗ​ച്ച​ര്‍, കു​ടി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന കൂ​പ്പ​ണ്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. രാ​വി​ലെ മു​ത​ല്‍ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ല്‍ക്കാ​യി ന​ട​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ചെ​ക്ക​പ്പി​ന് നി​ര​വ​ധി​പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ചി​ല്‍ഡ്ര​ന്‍സ് വി​ങ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ നി​സാ​ര്‍ കൊ​ല്ലം, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍മാ​രാ​യ ജോ​സ് മാ​ങ്ങാ​ട്, അ​നൂ​പ്‌ ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍, സി​സി അം​ഗം ലി​നീ​ഷ് പി ​ആ​ചാ​രി, പ്ര​വാ​സ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​തി​ഭ അ​നി​ല്‍, ഷാ​മി​ല ഇ​സ്മ​യി​ല്‍, ചി​ല്‍ഡ്ര​ന്‍സ് പാ​ര്‍ല​മെ​ന്‍റ് സ്പീ​ക്ക​ര്‍ രെ​മി​ഷ, ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ മി​നി​സ്റ്റ​ര്‍ ദേ​വി​ക അ​നി​ല്‍, ചി​ല്‍ഡ്ര​ന്‍സ് പാ​ര്‍ല​മെ​ന്‍റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ സ​ന്തോ​ഷ്‌, പ്ര​വാ​സ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​തി​ഭ അ​നി​ല്‍, ഷ്യാ​മി​ല ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍, ജ്യോ​തി പ്ര​മോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

