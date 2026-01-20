Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകു​ട്ടി വാ​ർ​ത്ത...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 2:17 PM IST

    കു​ട്ടി വാ​ർ​ത്ത അ​വ​താ​ര​ക​രു​മാ​യി കെ.​പി.​എ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ട്ടി വാ​ർ​ത്ത അ​വ​താ​ര​ക​രു​മാ​യി കെ.​പി.​എ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്
    cancel
    camera_alt

    'ബ​സ്സി ബീ ​ന്യൂ​സ്' റൂ​മി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ മാ​ധ്യ​മ അ​ഭി​രു​ചി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (കെ.​പി.​എ) ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങാ​യ 'ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്' ന്യൂ​സ് റൂം ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. 'ബ​സ്സി ബീ ​ന്യൂ​സ്' എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭം ജ​നു​വ​രി 26 മു​ത​ൽ സം​പ്രേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​നാ​മ​യി​ലെ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ പാ​ല​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ ജേ​താ​വ് കെ.​ജി. ബാ​ബു​രാ​ജ് ന്യൂ​സ് റൂ​മി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ലോ​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ മി​ക​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് കെ.​പി.​എ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നൂ​ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

    കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​നൂ​പ് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, ജോ​സ് മ​ങ്ങാ​ട്, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജെ​സ്സി​ക പ്രി​ൻ​സ്, നി​വേ​ദ്യ വി​നോ​ദ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ChildrenkpaavatarKPA Children's Parliament
    News Summary - KPA Children's Parliament with child news avatars
    Similar News
    Next Story
    X