നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ടിക്കറ്റ് നൽകി കെ.പി.എ

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Posted Ondate_range
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നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ടിക്കറ്റ് നൽകി കെ.പി.എtext_fields
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News Summary - KPA Bahrain Medical Support
മനാമ: തുടർ ചികിത്സാർത്ഥം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശിനിക്ക് കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ യാത്ര ടിക്കറ്റ് നൽകി സഹായിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി തുച്ഛമായ വേദനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുകയായിരുന്നു ഇവർ.
രോഗം മൂലം സൽമാനിയ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയപ്പോൾ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ചാരിറ്റി വിങ്ങിന്റെയും വനിതാ വിഭാഗമായ പ്രവാസിശ്രീയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി നാട്ടിലേ ക്ക് എത്രയും വേഗം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി യാത്ര ടിക്കറ്റ് കൈമാറുകയും ചെയ്തത്.
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