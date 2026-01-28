Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 12:58 PM IST

    പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ ‘ഗാ​ന​സ​ല്ലാ​പം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ ‘ഗാ​ന​സ​ല്ലാ​പം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​ക​ൾ (കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ) ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ഗാ​ന സ​ല്ലാ​പ’​ത്തി​ന്റെ ജ​നു​വ​രി മാ​സ​ത്തെ എ​പ്പി​സോ​ഡ് ഈ ​ജ​നു​വ​രി 29 വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 8 മ​ണി​ക്ക്, സെ​ഗ​യ​യി​ലെ ഐ​മാ​ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കും. പാ​ട്ടും പ​റ​ച്ചി​ലു​മാ​യൊ​രു വാ​രാ​ന്ത്യ​രാ​വ്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലു​ള്ള ഗാ​യ​ക​രും സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​രു​മാ​യ ആ​ർ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ‘ഗാ​ന സ​ല്ലാ​പം’ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​മി​ത​മാ​യ ആ​സ്വാ​ദ​ക​രേ​യും പാ​ട്ടു​കാ​രേ​യും മാ​ത്ര​മേ ഓ​രോ എ​പ്പി​സോ​ഡി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​ദ്യം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. സം​ഗീ​തം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ​യും പാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും ‘ഗാ​ന​സ​ല്ലാ​പ’​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും, കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും +973 3435 3639 / +973 3464 6440 / +973 3361 0836 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും പ​വി​ഴ ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:music eventBahrain Newsgulf news malayalamKozhikode
    News Summary - Kozhikode residents of the Pearl Island organize ‘Ganasallapam
    Similar News
    Next Story
    X