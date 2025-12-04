Begin typing your search above and press return to search.
    പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ ‘ഗാ​ന സ​ല്ലാ​പം’ ഇന്ന്

    പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ ‘ഗാ​ന സ​ല്ലാ​പം’ ഇന്ന്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ ‘പ​വി​ഴ ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ’ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്നു.

    പാ​ട്ടു പാ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്കു​മാ​യാ​ണ് സം​ഗീ​ത സ​ദ​സ്സ് പ​വി​ഴ​ദ്വീ​പി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 4 വ്യാ​ഴാ​ഴ്‌​ച്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം 7:30 മ​ണി​ക്ക്, അ​ദ്‌​ലി​യ ഓ​റ ആ​ർ​ട് സെ​ന്റ​റി​ൽ ‘ഗാ​ന സ​ല്ലാ​പ​ത്തി​ന്റെ’ ആ​ദ്യ എ​പ്പി​സോ​ഡ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    പ​രി​മി​ത​മാ​യ ആ​സ്വാ​ദ​ക​രെ​യും, പാ​ട്ടു​കാ​രെ​യും മാ​ത്ര​മേ ഓ​രോ എ​പ്പി​സോ​ഡി​ലും ഉ​ൾ​പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ള്ളൂ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​ദ്യം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. ഗാ​ന സ​ല്ലാ​പ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും താ​ഴെ കൊ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. +973 34353639 +973 34646440 +973 33610836

