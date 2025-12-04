പവിഴദ്വീപിലെ കോഴിക്കോട്ടുകാർ ‘ഗാന സല്ലാപം’ ഇന്ന്text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ‘പവിഴ ദ്വീപിലെ കോഴിക്കോട്ടുകാർ’ കാലിക്കറ്റ് കമ്യൂണിറ്റി ബഹ്റൈൻ സംഗീത പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു.
പാട്ടു പാടുന്നവർക്കും ആസ്വാദകർക്കുമായാണ് സംഗീത സദസ്സ് പവിഴദ്വീപിലെ കോഴിക്കോട്ടുകാർ ഒരുക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 4 വ്യാഴാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 7:30 മണിക്ക്, അദ്ലിയ ഓറ ആർട് സെന്ററിൽ ‘ഗാന സല്ലാപത്തിന്റെ’ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് സംഘടിപ്പിക്കും.
പരിമിതമായ ആസ്വാദകരെയും, പാട്ടുകാരെയും മാത്രമേ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഉൾപെടുത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള മുൻഗണന. ഗാന സല്ലാപത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, രജിസ്ട്രേഷനും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. +973 34353639 +973 34646440 +973 33610836
