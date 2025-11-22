Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകോ​ഴി​ക്കോ​ട്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:31 AM IST

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2k26 സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2k26 സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം
    cancel
    camera_alt

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2k26" സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ 15ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2k26’ ന്റ ​വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​നെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും സാ​മൂ​ഹ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ യു.​കെ. അ​നി​ൽ കു​മാ​റി​നെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ജ​നു​വ​രി 23 വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 മ​ണി​വ​രെ​യാ​ണ് സം​ഗീ​ത​നൃ​ത്ത സാ​യാ​ഹ്നം ഓ​റ ആ​ർ​ട്‌​സി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യ​ക​ൻ കൊ​ല്ലം ഷാ​ഫി ന​യി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ് ആ​യി​രി​ക്കും മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മെ​മ്പ​ർ​മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    മ​നോ​ജ് മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ജീ​ഷ് മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജ്യോ​തി​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ.​വി. രാ​ജീ​വ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ യു.​കെ. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ആ​ർ. പ​വി​ത്ര​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം ചീ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജീ​വ് തു​റ​യൂ​ർ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പു​തി​യ​പാ​ലം, രാ​ജേ​ഷ് ഒ​ഞ്ചി​യം. സ്റ്റേ​ജ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഫൈ​സ​ൽ എ​ഫ്.​എം. എ​ൻ​റ​ർ​ടെ​യി​ൻ​മെൻറ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​കാ​സ്. മ​റ്റു ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ: മോ​നി ഒ​ടി​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഗോ​പാ​ല​ൻ വി.​സി, ജോ​ണി താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, സു​രേ​ഷ് സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, സൈ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം. ഫൈ​സ​ൽ എ​ഫ്.​എം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ക​ലാ ആ​സ്വാ​ദ​ക​രെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ഹ​ർ​ഷം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain Newsgulf news malayalamKozhikode Fest
    News Summary - Kozhikode Fest 2k26 Welcome Group
    Similar News
    Next Story
    X