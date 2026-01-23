Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 12:50 PM IST

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2k26 ഇ​ന്ന്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2k26 ഇ​ന്ന്
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2k26ന് ​എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ ഷാ​ഫി കൊ​ല്ല​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ 15ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കും.

    ഓ​റ ആ​ർ​ട്സി​ന് കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന മെ​ഗാ ഷോ​യി​ൽ ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ ഷാ​ഫി കൊ​ല്ലം, ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ ഫെ​യിം വി​ജി​ത, മി​ഥു​ൻ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യി​ക സ്മി​ത തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള​യും, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സ്റ്റേ​ജ് ഷോ ​സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യ മ​നോ​ജ്‌ മ​യ്യ​ന്നൂ​രാ​ണ് പ്രോ​ഗ്രാം സം​വി​ധാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാം കാ​ണാ​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​രെ​യും വൈ​കീ​ട്ട് 5 മ​ണി മു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ്യോ​തി​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ്യോ​ജി​ഷ് മേ​പ്പ​യൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

