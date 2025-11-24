Begin typing your search above and press return to search.
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 25-26; സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​വും ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 25-26; സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​വും ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു
    ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 25-26’ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2025-26’ന് ​തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​വും ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്നു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഗോ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബോ​ബി പാ​റ​യി​ലി​ന് കൈ​മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​കാ​ശ​ന ക​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫെ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​വി​ൽ ദാ​സ് പി.​വി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. 2025 ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ 2026 മാ​ർ​ച്ച് 27ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ പ​ര്യ​വ​സാ​നി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം, വോ​ളി​ബാ​ൾ -ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ, വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം, സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, വ​നി​ത സം​ഗ​മം, ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് ക്യാ​മ്പ്, ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്, പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം, പൊ​തു സ​മ്മേ​ള​നം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കു​ചേ​രാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഫെ​സ്റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷ​മീം കെ.​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​ൻ​സെ​ന്‍റ് ക​ക്ക​യം, ദേ​ശീ​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മ​നു മാ​ത്യു (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സെ​യ്ത് എം.​എ​സ് (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി - കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ്), ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി, റീ​ജി​ത്ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ജി​ല്ല-​നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട് (മ​ല​പ്പു​റം), സ​ൽ​മാ​ൻ ഫാ​രി​സ് (പാ​ല​ക്കാ​ട്), അ​ല​ക്സ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ (പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട), റ​ഷീ​ദ് മു​യി​പോ​ത്ത് (പേ​രാ​മ്പ്ര), ഫാ​സി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി (കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി) എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ര​വി പേ​രാ​മ്പ്ര, അ​നി​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് കെ.​പി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ത​സ്ത​ക്കീ​ർ, ഷാ​ജി പി.​എം, അ​ഷ്റ​ഫ് പു​തി​യ​പാ​ലം, വാ​ജി​ദ് എം, ​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ സു​രേ​ഷ് പി.​പി, അ​സീ​സ് ടി.​പി മൂ​ലാ​ട്, സു​ബി​നാ​സ് കി​ട്ടു, ഷൈ​ജാ​സ് എ​ര​മം​ഗ​ലം, ബി​ജു കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​യി​പ്പോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രും മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ എ.​ടി.​കെ അ​ബ്ദു​ല്ല, ര​മേ​ശ് വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​ദീ​പ് മൂ​ടാ​ടി ന​ന്ദി പറഞ്ഞു..

    Kozhikode Fest 25-26; Welcome Association office inauguration and logo launch held
