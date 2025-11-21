Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:34 AM IST

    'കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 25-26'ന് ​ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    നാ​ല് മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ക​ലാ-​കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്കം
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 25-26ന് ​ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
     'കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 25-26' വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​ണ​ർ​വേ​കി ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 25-26'ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും.

    ക​ലാ-​കാ​യി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ല് മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ളു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ 2026 മാ​ർ​ച്ച് 27ന് ​സ​മാ​പ​ന​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ര്യ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കു​ചേ​രാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ, വ​നി​ത​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടു​ക. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ, ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, വ​നി​താ സം​ഗ​മം, ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ് ക്യാ​മ്പ്, കൂ​ടാ​തെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം, വി​പു​ല​മാ​യ പൊ​തു സ​മ്മേ​ള​നം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹം ഈ ​ഉ​ദ്യ​മ​ത്തോ​ട് സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം, പ്രോ​ഗ്രാം ചീ​ഫ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷ​മീം കെ.​സി, ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു മാ​ത്യു, ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ പാ​ട്ടാ​ണ്ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വാ​ജി​ദ് എം, ​ഫെ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​വി​ൽ ദാ​സ് പി.​വി. തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൊ​യി​ൽ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെ​മ്പ​ർ ഷൈ​ജാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

