Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:19 AM IST

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം; ‘ബീ​റ്റ് ദി ​ഹീ​റ്റ്’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം; 'ബീ​റ്റ് ദി ​ഹീ​റ്റ്' കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രവാസി ഫോറം “ബീറ്റ് ദി ഹീറ്റ് “

    കാമ്പയിനിൽനിന്ന് 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ഷ്ണ​കാ​ല​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ള​വും പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട്, കെ.​പി.​എ​ഫ് ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ‘ബീ​റ്റ് ദി ​ഹീ​റ്റ്’ കാ​മ്പ​യി​ൻ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം ട്യൂ​ബ്ലി​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം സ​ന​ദി​ൽ ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും കി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, അ​രു​ൺ പ്ര​കാ​ശ് (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സു​ജി​ത് സോ​മ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ബി​ദു​ലേ​ഷ് പ​റ​മ്പ​ത്ത് (ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഹ​രീ​ഷ് പി.​കെ (ഓ​ഡി​റ്റ​ർ), ഷ​ഹി​ൻ​ഷ പി.​ആ​ർ (സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ) എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കാ​മ്പ​യി​ന് കെ.​പി.​എ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ഉ​ഷ്ണ​കാ​ലാ​വ​സാ​നം വ​രെ വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന്, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ.​പി.​എ​ഫ് ചാ​രി​റ്റി വി​ങ്ങു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്- 36270501, 39164624, 3315693

    TAGS:campaignpravasi forumorganizedBeat the Heatkozhikode district
    News Summary - Kozhikode District Pravasi Forum; ‘Beat the Heat’ campaign organized
