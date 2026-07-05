കൊയിലാണ്ടിക്കൂട്ടം കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

കൊയിലാണ്ടിക്കൂട്ടം കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: കൊയിലാണ്ടിക്കൂട്ടം ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ സിഞ്ചിലെ ഫ്രണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. സംഗമത്തിൽ മാസ്റ്റർ കിഡ്സ് അബാക്കസ് എലൈറ്റ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയ മഹ്ഫിൽ സുൽത്താൻ മുജീബ്, എസ്.എസ്.എൽ.സിക്ക് ഉന്നത വിജയം നേടിയ തബസമ സലിം, നിദാൻ അൽഫിൻ, ഫർഹാ ഫാത്തിമ ഫൈസൽ, ആയിഷ മെഹ്റിൻ, നബാ നഫീസ നദീർ, പ്ലസ് ടു വിൽ ഉന്നതവിജയം നേടിയ റിഹാൻ ഹനീഫ്, ഇഷാൽ ഫാത്തിമ, യു.എസ്.എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ച അബ്ദുള്ള മുഹ്സിൻ മുബാറക്, എൽ.എസ്.എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ച ഹരിവർണ ഹരീഷ് എന്നീ വിദ്യാർഥിനീ-വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ കൈമാറി.
കൊയിലാണ്ടിക്കൂട്ടം ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ ചെയർമാനുമായ കെ. ടി. സലിം, ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ഗിരീഷ് കാളിയത്ത്, വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് രാകേഷ് പൗർണമി, രക്ഷാധികാരിയും ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സൈൻ കൊയിലാണ്ടി, ജോലി ആവശ്യാർഥം ജിദ്ദയിലേക്ക് പോകുന്ന മുൻ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ജബ്ബാർ കുട്ടീസ്, വിനോദ് നാരായണൻ, ജെ. പി. കെ. തിക്കോടി, പ്രജീഷ് തിക്കോടി, ഷഹീർ മഹ്മൂദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
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