Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    28 Dec 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    28 Dec 2025 9:18 AM IST

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സാ​ക്കി​റി​ൽ വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​വും ക്യാ​മ്പി​ൽ ന​ട​ത്തി.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഒ​പ്പ​ന, ഗാ​ന​മേ​ള, പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം പ്ര​ത്യേ​കം വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക്യാ​മ്പ് ഫ​യ​ർ എ​ന്നി​വ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യും വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​വും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    koyilandy gulf news Bahrain
