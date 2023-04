cancel camera_alt ‘സം​സ്കാ​ര ബ​ഹ്റൈ​ൻ പൂ​ര​ം 2023’ൽ​നി​ന്ന് By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: ഇ​രു​നൂ​റി​ൽ​പ​രം ബ​ഹു​വ​ർ​ണ​ക്കു​ട​ക​ൾ ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യം ബ​ഹ്റൈ​നി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് നി​ര​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഈ​സ ടൗ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല​ണി​നി​ര​ന്ന ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഹ​ർ​ഷാ​ര​വ​മു​യ​ർ​ത്തി. ര​ണ്ടാം ഈ​ദ് ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘സം​സ്കാ​ര ബ​ഹ്റൈ​ൻ പൂ​രം 2023’ ആ​ണ് വി​സ്മ​യ​പ്ര​പ​ഞ്ചം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. കൊ​ടി​യേ​റ്റ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പൂ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. സം​സ്കാ​ര ബ​ഹ്റൈ​ൻ പൂ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ളി​കൊ​ട്ടി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ന​ട​ന്ന കൊ​ടി​യേ​റ്റി​നു​ശേ​ഷം തി​രു​വ​മ്പാ​ടി കൊ​മ്പ​നേ​യും പാ​റ​മേ​ക്കാ​വ് കൊ​മ്പ​നേ​യും ഗേ​റ്റി​ന​ടു​ത്തു​നി​ന്ന് കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ചെ​റു​പൂ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ര​വാ​യി. തെ​യ്യം, കാ​വ​ടി, ബാ​ൻ​ഡ്മേ​ളം, പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന മാ​യി​ക​പ്ര​പ​ഞ്ചം ചെ​റു​പൂ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൊ​ഴു​പ്പേ​കി. ചെ​റു​പൂ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു ര​സി​ച്ചു​നി​ന്ന ആ​ബാ​ല​വൃ​ദ്ധം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ല​ഞ്ഞി​ത്ത​റ​മേ​ളം തു​ട​ങ്ങി. മേ​ള​പ്ര​മാ​ണി പെ​രു​വ​നം കു​ട്ട​ൻ മാ​രാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ്വാ​ൻ​മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ആ​യി​​രം ക​തി​ന​ക​ൾ ഒ​ന്നി​ച്ചു​പൊ​ട്ടി. പെ​രു​വ​ന​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടെ മ​ക​ൻ പെ​രു​വ​നം കാ​ർ​ത്തി​ക് മാ​രാ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആനക്കമ്പം... പൂരത്തിനിടെ ആനയുടെ മാതൃകയ്ക്കടുത്തുനിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ -സത്യൻ പേരാമ്പ്ര കൂ​ടാ​തെ പെ​രു​വ​നം ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (പാ​റ​മേ​ക്കാ​വ് വി​ഭാ​ഗം വ​ലം​ത​ല പ്ര​മാ​ണി), കൊ​മ്പ​ത്ത് അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ (തി​രു​വ​മ്പാ​ടി വി​ഭാ​ഗം കു​റും​കു​ഴ​ൽ പ്ര​മാ​ണി), കാ​ഞ്ഞി​ല​ശ്ശേ​രി പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ (വ​ട​ക്കേ മ​ല​ബാ​റി​ലെ പ്ര​സി​ദ്ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലെ മേ​ളം, പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യം പ്ര​മാ​ണി), അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ന​ങ്ങേ​ലി​ൽ (പാ​റ​മേ​ക്കാ​വ് വി​ഭാ​ഗം ഇ​ല​ത്താ​ള ക​ലാ​കാ​ര​ൻ), ചെ​റു​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി ശി​വ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ (മ​ല​ബാ​റി​ലെ പ്ര​സി​ദ്ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പൂ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ദ്ദ​ള​പ്ര​മാ​ണി), കൊ​ര​യ​ങ്ങാ​ട് സാ​ജു (വ​ട​ക്കേ മ​ല​ബാ​റി​ലെ പ്ര​സി​ദ്ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലെ കൊ​മ്പ് പ്ര​മാ​ണി), പെ​രു​വ​നം വി​നു (പാ​റ​മേ​ക്കാ​വ് വി​ഭാ​ഗം കൊ​മ്പ് ക​ലാ​കാ​ര​ൻ),അ​ര​വി​ന്ദ​ൻ കാ​ഞ്ഞി​ല​ശ്ശേ​രി (വ​ട​ക്കേ മ​ല​ബാ​റി​ലെ പ്ര​സി​ദ്ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​റും​കു​ഴ​ൽ പ്ര​മാ​ണി) എ​ന്നീ മു​തി​ർ​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​രും. സംസ്കാര ബഹ്റൈൻ പൂരത്തി​െൻറ ഭാഗമായി കുടമാറ്റം ഇ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം സ​ന്തോ​ഷ് കൈ​ലാ​സി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ 115 ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​സം​ഘം. പി​ന്നെ​യ​ങ്ങോ​ട്ട് പെ​രു​ക്ക​ലു​ക​ളു​ടെ പെ​രു​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു. ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ മേ​ള​വാ​ദ്യ​ത്തി​ല​ലി​ഞ്ഞ് ഇ​ല്ലാ​താ​യ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ. ഓ​രോ അ​ണു​വി​ലും താ​ളം നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് കു​ട​മാ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 20 സെ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 200ൽ​പ​രം കു​ട​ക​ൾ ആ​കാ​ശ​ത്ത് വി​ട​ർ​ന്നു. ന​ട​രാ​ജ​വി​ഗ്ര​ഹം അ​ട​ങ്ങി​യ കു​ട തി​രു​വ​മ്പാ​ടി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഈ​ദ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള കു​ട ഉ​യ​ർ​ത്തി പാ​റ​മേ​ക്കാ​വ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന​ങ്ങോ​ട്ട് ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കു​ർ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ബ​ഹു​വ​ർ​ണ​ക്കു​ട​ക​ൾ മാ​റു​ന്ന അ​നു​ഭൂ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ച് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​കൂ​ടി ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ മി​ക​ച്ച സ​ദ്യ ഉ​ണ്ട പ്ര​തീ​തി. പ​ത്ത​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് പൂ​രം സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. കോ​ൺ​വെ​ക്സ് ഇ​വ​ന്റ​​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സം​സ്കാ​ര ബ​ഹ്റൈ​ൻ പൂ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ ഓ​ടാ​ട്ട്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഷീ​ദ്, ജോ​ഷി ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സം​സ്കാ​ര ഫൗ​ണ്ട​ർ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ഫൗ​ണ്ട​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. 2017ലാ​ണ് സം​സ്കാ​ര ആ​ദ്യ​മാ​യി പൂ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ജ​ന​ബാ​ഹു​ല്യം​മൂ​ല​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ വേ​ദി​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് സം​സ്കാ​ര ഫൗ​ണ്ട​ർ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Kotikayari Peruvana; Filled with heart, Kudamatam became an ocean of people in Bahrain.