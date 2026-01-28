കോശി സാമുവൽ അഞ്ചാം ലോകകേരള സഭയിലേക്ക്text_fields
മനാമ: പ്രമുഖ പ്രവാസി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ (ഡബ്ല്യു.എം.എഫ്) ഗ്ലോബൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ കോശി സാമുവൽ (കോശിച്ചായൻ) അഞ്ചാം ലോകകേരള സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബഹ്റൈൻ പ്രവാസലോകത്ത് 43 വർഷമായി തുടരുന്ന നിസ്തുലമായ സേവനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പ്രവാസി സമൂഹം കാണുന്നത്.
വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ബഹ്റൈൻ നാഷനൽ കൗൺസിലിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവും മുൻ നാഷനൽ പ്രസിഡന്റുമായ അദ്ദേഹം, പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജാതി-മത-രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഇടപെടുകയും സഹായഹസ്തമെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയനാണ്. വാർത്തമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്നോ പൊതുശ്രദ്ധയിൽനിന്നോ അകന്നുനിന്ന് നിശ്ശബ്ദമായി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് കോശി സാമുവൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നേട്ടം വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്ററിനും ബഹ്റൈനിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിനും ഒരുപോലെ അഭിമാനകരമാണെന്ന് നാഷനൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മലയാളികളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രവാസികളുടെ ശബ്ദം ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം എന്നും മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. കോശി സാമുവലിന്റെ ലോക കേരള സഭയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ബഹ്റൈനിലെ സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരള സർക്കാറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വലിയ സഹായമാകുമെന്ന് ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് ബഹ്റൈൻ നാഷനൽ കൗൺസിൽ വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register