    കോ​ശി സാ​മു​വ​ൽ അ​ഞ്ചാം ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക്

    കോ​ശി സാ​മു​വ​ൽ അ​ഞ്ചാം ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക്
    കോ​ശി സാ​മു​വ​ൽ

    ​മ​നാ​മ: പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ്) ഗ്ലോ​ബ​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ കോ​ശി സാ​മു​വ​ൽ (കോ​ശി​ച്ചാ​യ​ൻ) അ​ഞ്ചാം ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് 43 വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന നി​സ്തു​ല​മാ​യ സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് ഈ ​തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വും മു​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജാ​തി-​മ​ത-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്ത​മെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​ണ്. വാ​ർ​ത്ത​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നോ പൊ​തു​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​നി​ന്നോ അ​ക​ന്നു​നി​ന്ന് നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ് കോ​ശി സാ​മു​വ​ൽ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​നേ​ട്ടം വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ഒ​രു​പോ​ലെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്നും മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ണ്ട്. കോ​ശി സാ​മു​വ​ലി​ന്റെ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് വ​ലി​യ സ​ഹാ​യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

