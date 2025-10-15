Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 11:19 AM IST

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വനിതവിഭാഗം ഓണാഘോഷത്തിൽ നിന്ന് 

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പൊ​ന്നോ​ണം 2025 ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​നി​ത​വി​ഭാ​ഗത്തിന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ശ്രീ ​യൂ​നി​റ്റ് ഹെ​ഡ് പ്ര​ദീ​പ അ​നി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി​വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, കെ.​പി.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, യൂ​നി​റ്റ് ഹെ​ഡു​ക​ളാ​യ സു​മി ഷെ​മീ​ർ, ഷാ​നി നി​സാ​ർ, ര​മ്യ ഗി​രീ​ഷ്, ന​സീ​മ ഷ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    യൂ​നി​റ്റ് ഹെ​ഡ് അ​ഞ്ജ​ലി രാ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​മി​ല ഇ​സ്മ​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ക്ര​േ​ട്ട​റി​യ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധമായ ഓണസദ്യയും നടന്നു.

