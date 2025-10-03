Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 3 Oct 2025 12:03 PM IST
    date_range 3 Oct 2025 12:03 PM IST

    കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ രി​ഫ ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ രി​ഫ ഏ​രി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നോ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പ്ര​ദീ​പ് പു​റ​വ​ങ്ക​ര മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യും കെ.​സി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ക്രി​സ്റ്റി, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കേ​ര​ളീ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സം​സ്കാ​ര​വും വി​ദേ​ശ​മ​ണ്ണി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തു​പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ ഏ​രി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​വാ​നും, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​വാ​നും ഉ​ള്ള അ​വ​സ​രം ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും കെ.​പി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​പി.​എ രി​ഫ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ന് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ജ​ൻ നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് പ്ര​ബു​ദ്ധ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​നോ​ജ് ജ​മാ​ൽ, കെ.​പി.​എ സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യി വി​ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ര​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, കെ.​പി.​എ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ മ​ജു ആ​ർ. വ​ർ​ഗീ​സ്, ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷി​ബു സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഏ​രി​യ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബി​ൻ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ കോ​യി​വി​ള എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. രി​ഫ ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ന​ന്തു ശ​ങ്ക​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കെ.​പി.​എ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​ഗ​ത് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, രാ​ജ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ലി​നീ​ഷ് പി. ​ആ​ചാ​രി, ജോ​സ് മ​ങ്ങാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ, ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും, പ്ര​വാ​സ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടൊ​പ്പം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

